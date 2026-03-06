Klasičen spomladanski scenarij, sončna očala in krema

Klasičen spomladanski scenarij, pravijo. Uspešno so dobili bitko s toplim vremenom, ki jim je pobralo kar precej snega. Čeprav so se temperature čez dan povzpele tudi krepko nad 10 stopinj Celzija, so bile noči bistvenega pomena. Ob jasnih nočeh s temperaturo okoli ničle sneg namreč zmrzne v globino.

Načrt zato ostaja enak - za prvo vožnjo bo proga trda, za drugo pa bodo uporabili sol, predvsem na kritičnih mestih. Napovedujejo, da se obetajo enakovredni pogoji, dobra proga tudi za višje štartne številke.

Vodja letošnjega tekmovanja za Pokal Vitranc je Andrej Šporn. Nekdanji tekmovalec je po ženski Zlati lisici zdaj prevzel še taktirko za moško tekmo. "Naše vodilo zdaj je, da se čim manj dotikamo same podlage, saj je tako za soboto kot nedeljo vse videti tako, kot mora biti," zadovoljno kima. Od ponedeljka naprej na progo niso več spuščali teptalnih strojev. "V zadnjih dveh dneh smo šli res samo zgodaj zjutraj dvakrat 'poabručat', to je pa to. Kajti vsak, ki se premika tam po deseti, pol enajsti, naredi dodatne kupe. Takoj odnese sneg zaradi teh temperatur, ki so blizu 15 stopinjam, zato poskušamo vse pustiti čim bolj pri miru," razloži.

Andrej Šporn, vodja tekmovanja Pokal Vitranc FOTO: 24ur.com

Moško tekmo je sicer težje pripraviti kot žensko: "Notri je treba imeti več vode, večjo specifično težo samega snega, saj so moški tekmovalci pač le močnejši in da zdrži proga potem vse tekmovalce." Da bo tudi druga vožnja taka, kot mora biti, si bodo pomagali s soljo, predvsem na ravninskih delih, saj je kot sonca tam tak, da začne zelo hitro mehčati sneg na vrhu.

Trdota proge FOTO: 24ur.com

Jani Hladnik, ki je FIS-ov direktor tekmovanj v tehničnih disciplinah, vso tekmovalno sezono hodi na prizorišča slalomov in veleslalomov ter se skupaj z organizatorji odloča, kako bodo pripravili progo. Zadolžen je tudi za varnost, kamere in še marsikaj. V petek dopoldne ga ujamemo na progi, ko meri razdaljo med vratci. Te meritve nato pošljejo trenerjem, da po tekmi lahko analizirajo stvari.

Jani Hladnik med merjenjem razdalje med vratci FOTO: 24ur.com

"Še enkrat smo pregledali progo in je v odličnem stanju," je zadovoljen. "Popoldne bomo vrgli zelo malo soli, da bo jutri, ko se bo segrevalo, sneg ostal hladen in bodo približno enake razmere za vse v prvi vožnji. Za drugo vožnjo, ko bo nekje med 10 in 15 stopinj Celzija, pa imamo načrt, da bomo šli verjetno pred ogledom in po ogledu na progo še rahlo s soljo," pojasnjuje in ob tem dodaja, da ga ne skrbi niti za nedeljski slalom.

Jani Hladnik, direktor tekmovanj v tehničnih disciplinah FOTO: 24ur.com

"Ljudi vabim v to prelepo Kranjsko Goro, ker je res čudovito, prekrasen vikend bo. V svetovnem pokalu sem že 30 let in ne vem, če sem že kaj takega doživel v Kranjski Gori. Marec ima res nek poseben čar, sploh letos, ko je že nekaj časa tako lepo, pa še nekaj dni bo," je prepričan, da bodo razmere idealne za gledalce. Pod Vitrancem jih znova pričakujejo več tisoč.

Jani Hladnik in Gorazd Bregant FOTO: 24ur.com

"Naj pripravijo sončna očala in kremo za sončenje," jim s širokim nasmehom svetuje vodja priprave proge Gorazd Bregant, ki tokratno izvedbo tekem za svetovni pokal v Kranjski Gori pričakuje povsem miren. V podkorensko strmino, ki je na začetku januarja gostila že ženski tekmi za svetovni pokal, so čez zimo vložili ure in ure dela.

Goraz Bregant, vodja priprave proge za Pokal Vitranc FOTO: 24ur.com

"Za zalivanje proge uporabljamo različna znanja in gasilstva, vrtnarstva. Eno je globinsko zalivanje, tisto, kar že vsa leta počnemo skozi vso sezono, da zalivamo s šobami v globino. Ko je sneg na vrhu dovolj porozen, ga pa zalivamo po vrtnarskih metodah, s škropilnikom. V naši ekipi imamo tudi nekaj iznajdljivih šlosarjev, take, ki znajo iz kovine kaj sestaviti skupaj in so naredili take sani, ki jih spuščamo po sredini terena navzdol in te enakomerno nanašajo vodo po celotni širini," opisuje postopek, ki so ga smučarji s štirisedežnice lahko denimo opazovali prejšnji mesec.

Zalivanje z improviziranim škropilnikom FOTO: 24ur.com

No, skoraj povsem mirni so organizatorji. "Osnovne skrbi vedno ostajajo. Da sama izvedba tekme poteka v redu, da je zaščita taka, kot mora biti, da ni nobene šibke točke, kjer bi se lahko kdo poškodoval. Torej, da je res varnost na prvem mestu in se nikomur nič ne zgodi," poudarja Bregant, ko pokaže na dvojno linijo rdečih zaščitnih mrež, ki objemajo celotno progo.

Dvojna linija zaščitnih mrež FOTO: 24ur.com