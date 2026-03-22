Vittozzi finiš sezone, Repinc ponovila uspeh kariere

Oslo, 22. 03. 2026 15.07 pred 1 uro 2 min branja 0

STA
Lisa Vitozzi

Italijanka Lisa Vittozzi je zmagovalka sklepne biatlonske tekme za svetovni pokal 2025/26 v Oslu. V skupinskem startu je dosegla tretjo zmago v sezoni in 12. v karieri. Lena Repinc je s 13. mestom izenačila v soboto dosežen najboljši izid kariere, Polona Klemenčič je zasedla 28. mesto.

Lena Repinc
Lena Repinc
FOTO: Profimedia

Lena Repinc je na zadnji postaji svetovnega pokala v sezoni postavila temelje za nove izzive v naslednji in napad na elitno deseterico. 22-letna Bohinjka se na odmor odpravlja s 17. mestom v sprintu ter 13. mestom v zasledovanju in enakim dosežkom s tekme s skupinskim startom, kjer je nastopila prvič v karieri.

Slovenska olimpijka je bila s puško enkrat nenatančna le na prvem postanku in zdrsnila na 24. mesto, nato pa nadaljevala brez napake in pridobivala mesta. V zadnjem krogu v smučini ni popuščala ter ubranila uvrstitev pred zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala Francozinjo Lou Jeanmonnot, s katero sta skupaj zapustili strelišče, in odlično Finko Suvi Minkinen, ki se je na zadnja dva kilometra in pol podala nekaj sekund za njima.

Polona Klemenčič
Polona Klemenčič
FOTO: Profimedia

Polona Klemenčič tokrat naloge ni opravila z orožjem. Šest kazenskih krogov je bilo preveč, da bi se vmešala v boj za najvišja mesta. Končni razplet pa je vnovič pokazal vso dramo, ki jo lahko ponudi biatlon. Lisa Vittozi je na prvem streljanju tako kot Repinc morala enkrat v kazenski krog in nadaljevala s 16. mesta.

V ospredju sta si švedski sestri Hanna in Elvira Öberg že nabrali zanesljivo prednost in se borili za drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. A ko je morala v kazenski krog Hanna na zadnjem streljanju enkrat, se ji je Vittozzi približala na 8,6 sekunde in jo v zadnjem krogu tudi prehitela.

Elvira je zgrešila celo dve tarči in šla v zadnji krog kot šesta, kar je izkoristila Čehinja Tereza Vobornikova za nove stopničke, Elvira je na četrtem mestu za njimi zaostala za štiri sekunde. Francozinja Julia Simon je s šestim mestom potrdila zmago v posebnem seštevku tekem s skupinskim startom.

