Vlada soglaša s povečanjem planiške letalnice

Planica ni več za meter in pol prekratka

" Namen projekta je celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi samega profila letalnice, vendar pa je za dosego celovitih in trajnostnih učinkov prav tako ključna posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično zanesljivost in podobo letalnice ," je zapisano v sporočilu vlade.

Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

Vrednost projekta, ki se bo zaključil do 30. novembra 2027, znaša več kot 2,6 milijona evrov (2.688.500 evrov). Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50.000 evrov letos, 111.000 evrov v prihodnjem letu in 2.527.500 evrov v letu 2027.

Za navedeno investicijo ima Zavod RS za šport Planica izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter podpisane in žigosane sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe.