Vlada soglaša z organizacijo SP v poletih

Svetovno prvenstvo v poletih je bilo v Planici nazadnje leta 2020, lani je SP v poleti gostil norveški Vikersund, prihodnje leto pa bo gostitelj avstrijski Kulm. SP v poletih leta 2026 bo v Oberstdorfu v Nemčiji. "Smučarska zveza Slovenije mora ministrstvo, pristojno za šport, najkasneje do 15. novembra v letu pred prireditvijo obvestiti o tem, ali je pri Mednarodni smučarski zvezi pridobila pravice za organizacijo prireditve. Poleg tega mora predložiti tudi končno študijo o organizaciji in financiranju prireditve. Organizacija svetovnega prvenstva se sofinancira skladno z letnim programom športa v Republiki Sloveniji in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni," so ob tem sporočili z vlade.

Na zadnjem SP v poletih v Vikersundu 2022 je Slovenija na ekipni tekmi z več kot 100 točkami naskoka pokorila konkurenco. Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so zanesljivo osvojili svetovni naslov in se podpisali pod deveto slovensko kolajno na SP v poletih, od tega tretjo zlato.

Posamična naslova sta doslej med slovenskimi skakalci osvojila Robert Kranjec in Peter Prevc.