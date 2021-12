Vlhova najhitrejša na prvi progi, Bucikova in Slokarjeva zadržani

Razlike med tekmovalkami so majhne. Slokarjeva na 17. mestu za vodilno Vlhovo zaostaja 1,14 sekunde. Zaostanek Bucikove na 21. mestu pa znaša 1,50 sekunde.

Zaostanek zadnje tekmovalke, predstavnice Japonske Sakurako Mukogawe, ki si je priborila nastop v drugi vožnji, na 30. mestu znaša manj kot dve sekundi (+1,96).

V finale, ki se bo začel ob 13. uri, se nista prebili Meta Hrovat in Neja Dvornik. Obe tekmovalki sta nastopili z višjimi startnimi številkami ter prve vožnje nista končali v cilju in sta odstopili. Hrovatova je bila v torek na veleslalomu z desetim mestom najboljša Slovenka.

Lienz je zadnja postaja svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2021. Naslednja bo Zagreb s Sljemenom, kjer bosta 4. in 5. januarja slaloma, ženski in moški. V četrtek pa bo tudi znano, ali bo Maribor 8. in 9. januarja prizorišče Zlate lisice ter veleslalomske in slalomske tekme za točke svetovnega pokala alpskih smučark.