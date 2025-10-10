Po pravi kalvariji in 20 mesecih odsotnosti pripravljena za vrnitev na sneg

Slovaška smučarska zvezdnica Petra Vlhova se po več mesecih rehabilitacije in dveh operacijah kolena končno vrača na smuči. Olimpijska prvakinja v slalomu leta 2022 bo ta teden pred začetkom nove olimpijske sezone opravila prve treninge na ledeniku Stelvio v Italiji.

Petra Vlhova vadi pod vodstvom novega glavnega trenerja Mateja Gemze, je za TASR potrdil vodja njene ekipe Richard Galovič. "To je prelomni trenutek, rezultat dolgega in odločnega truda," je dejal Galovič. Vlhova je nazadnje tekmovala pred 20 meseci, ko se je poškodovala v domači Jasni. "Trajalo je neverjetno dolgo, Petra pa je bila v podobnem položaju že pred enim letom, ko smo mislili, da je pripravljena na vrnitev v elitno dirkanje. Toda pred več kot šestimi meseci je morala na drugo operacijo. To je bil edini način, da je varno napredovala skozi obremenitve na treningih."

Galovič je povedal, da je Vlhova izpolnila vse zahteve svojih zdravnikov in fizioterapevtov. "Zdaj ima končno uradno dovoljenje za vrnitev na smuči. To je sanjski trenutek po tako dolgem, kompleksnem ter fizično in psihično zahtevnem okrevanju. A najtežji del je še pred nami. Petra in naša ekipa imamo pred seboj ogromno dela." Vlhova se bo ta teden vrnila na sneg na Stelviu, kjer jo čaka sedemdnevni trening. Prvi cilj ni priprava na tekme, temveč ponovna vzpostavitev udobja na snegu in doslednosti v nastopih. "Potrebovala bo vsaj 50 kakovostnih dni treninga na snegu, preden bomo lahko začeli razmišljati o primerjavah ali startnih listah," je pojasnil vodja ekipe.

Petra Vlhova je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred tremi leti postala sploh prva Slovakinja, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje v slalomu. FOTO: AP icon-expand