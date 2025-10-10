Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Po pravi kalvariji in 20 mesecih odsotnosti pripravljena za vrnitev na sneg

Bratislava, 10. 10. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Slovaška smučarska zvezdnica Petra Vlhova se po več mesecih rehabilitacije in dveh operacijah kolena končno vrača na smuči. Olimpijska prvakinja v slalomu leta 2022 bo ta teden pred začetkom nove olimpijske sezone opravila prve treninge na ledeniku Stelvio v Italiji.

Petra Vlhova vadi pod vodstvom novega glavnega trenerja Mateja Gemze, je za TASR potrdil vodja njene ekipe Richard Galovič. "To je prelomni trenutek, rezultat dolgega in odločnega truda," je dejal Galovič. Vlhova je nazadnje tekmovala pred 20 meseci, ko se je poškodovala v domači Jasni.

"Trajalo je neverjetno dolgo, Petra pa je bila v podobnem položaju že pred enim letom, ko smo mislili, da je pripravljena na vrnitev v elitno dirkanje. Toda pred več kot šestimi meseci je morala na drugo operacijo. To je bil edini način, da je varno napredovala skozi obremenitve na treningih."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Galovič je povedal, da je Vlhova izpolnila vse zahteve svojih zdravnikov in fizioterapevtov. "Zdaj ima končno uradno dovoljenje za vrnitev na smuči. To je sanjski trenutek po tako dolgem, kompleksnem ter fizično in psihično zahtevnem okrevanju. A najtežji del je še pred nami. Petra in naša ekipa imamo pred seboj ogromno dela."

Vlhova se bo ta teden vrnila na sneg na Stelviu, kjer jo čaka sedemdnevni trening. Prvi cilj ni priprava na tekme, temveč ponovna vzpostavitev udobja na snegu in doslednosti v nastopih. "Potrebovala bo vsaj 50 kakovostnih dni treninga na snegu, preden bomo lahko začeli razmišljati o primerjavah ali startnih listah," je pojasnil vodja ekipe.

Petra Vlhova je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred tremi leti postala sploh prva Slovakinja, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje v slalomu.
Petra Vlhova je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pred tremi leti postala sploh prva Slovakinja, ki je osvojila naslov olimpijske prvakinje v slalomu. FOTO: AP

Obenem je pozdravil vrnitev na sneg. "Kljub temu je neverjeten mejnik, da treninge s telovadnice, steze, kolesa in bazena prenesemo na smuči. To je za nas zelo pomemben korak." Vlhova se vrača na začetku olimpijske sezone, vendar Galovič izpostavlja potrpežljivost. Kljub temu pa vrnitev na sneg pomeni veliko psihološko zmago za nekdaj eno najboljših tekmovalk v alpskem smučanju.

Slovakinja je v sezoni 2020/21 osvojila kristalni globus, ima tudi šest medalj s svetovnih prvenstev, vključno z eno zlato. Leta 2022 je v Pekingu postala prva Slovakinja, ki je osvojila olimpijsko zlato v alpskem smučanju.

zimski športi alpsko smučanje petra vlhova vrnitev poškodba
Naslednji članek

Mastnak: Iskati čudež na OI ni najboljše, tja moraš priti v formi

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286