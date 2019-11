Katastrofalen nastop Slovenk na uvodni slalomski tekmi sezone

Slovaška alpska smučarka Petra Vlhova vodi po prvi vožnji uvodnega slaloma za svetovni pokal v finskem Leviju v sezoni 2019/20. Na drugem mestu je Američanka Mikaela Shiffrin (+0,13), tretja pa je Avstrijka Katharina Truppe (+0,99). Slovenka Meta Hrovat je od štirih naših alpink nastopila kot prva in s startno številko 19 v cilju zaostala skoraj štiri sekunde in pol (+4:34). Tudi druge naše so po prvi vožnji daleč zadaj in je že jasno, da na uvodni tekmi ne bo točk.

Meta Hrovat FOTO: AP Slovenke Meta Hrovat, Maruša Ferk, Ana Bucik inNeja Dvornik se niso prebile v drugo vožnjo. Najbližje preboju med najboljših 30 je bila Bucikova, ki je zasedla 31. mesto, za vodilno Vlhovo pa je zaostala 3,41 stotinke sekunde. Ferkova (+3,48) je prvo vožnjo končala na 34., Dvornikova (+4,24) na 46., Hrovatova (+4,34) pa na 48. mestu.