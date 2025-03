Vlhova spet na začetku rehabilitacije. Se bo sploh še vrnila v beli cirkus?

"Z našim glavnim trenerjem Maurom Pinijem smo se sporazumno dogovorili, da se razidemo in mu omogočimo, da nadaljuje svojo uspešno trenersko kariero brez omejitev ," je ekipa Petre Vlhove zapisala v izjavi za javnost. Pini, ki je Vlhovo popeljal do slalomskega zlata na igrah v Pekingu 2022, je smučarko ob tem pozval, naj "nikoli ne obupa".

"Ključnega pomena je, da ima na voljo čas, potreben za popolno okrevanje, z ustreznim zdravljenjem in brez zunanjega pritiska," je dejal Pini. Ekipa je povedala, da je okrevanje 29-letne Vlhove ovirala težava s hrustancem in "nekaj napačnih odločitev", ki so pripeljale do nadaljnje operacije kolena.