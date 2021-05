Vlhova pred olimpijsko sezono rešila trenersko uganko

Petindvajsetletnica je po koncu sezone končala sodelovanje z Italijanom Livijem Magonijem, nekdanjim trenerjem slovenske šampionke Mazejeve. Pini pa je prav tako sodeloval s Korošico ter jo popeljal k dvema naslovoma olimpijske zmagovalke v Sočiju 2014 – v smuku in veleslalomu. "Da, to so zimske olimpijske igre, a če v petih letih izstrelite vse krogle, ki jih imate, ne vem, kako bi se izšlo v Pekingu,"je po koncu sodelovanja z Magonijem za slovaške medije dejal oče Vlhove Igor.

Pred sodelovanjem z Mazejevo je 55-letni švicarski strokovnjak sodeloval z Gut-Behramijevo. Pod njegovim vodstvom je zabeležila prve mednarodne uspehe. Švicarka je bila v prejšnji sezoni prva tekmica Vlhove za veliki kristalni globus, boj pa je na koncu končala za Slovakinjo. Domačin iz Ticina je treniral tudi švicarsko moško reprezentanco in Španko Mario Contreras. V zadnjih letih je bil strokovni komentator za smučanje na švicarski televiziji, delal je tudi kot vodja smučišča Airolo-Pesciüm.

Pini je bil že pred petimi leti na seznamu Petrinega očeta, a se je ta nato odločil za Magonija. V ekipi ostajata slovaški trener Matej Gemza in italijanski trener in serviser Matteo Baldissarutti. Glavni cilj Vlhove v prihodnji sezoni bodo OI, kjer bo njen cilj osvojiti prvo medaljo pod petimi obroči.

Magoni uradno še ni razkril, kam ga bo v prihodnje zapeljala trenerska pot. V medijih se omenja tudi možnost, da bi sodeloval s slovensko smučarko Meto Hrovat. Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije bo trenersko sestavljanko predvidoma razkrila na četrtkovi novinarski konferenci.