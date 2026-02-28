Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Vnovič kriki groze na snegu: hud padec Avstrijke Ricarde Haaser

Soledu, 28. 02. 2026 11.08 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Tina Robnik

Nov dan, nova smučarska tekma in nov (grozljiv) padec alpinke. Tokrat je nesrečnica Avstrijka Ricarda Haaser, ki je nosila številko 24 na superveleslalomu v Soldeu v Andori, ko je sredi proge grdo padla. Tekma je bila za dlje časa prekinjena, 32-letno Avstrijsko pa so v dolino odpeljali s sanmi z nič kaj dobrimi obeti. Po krikih sodeč gre za hudo poškodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tirolka Ricarda Haaser je v ženskem superveleslalomu v Soldeu v zgornjem delu proge grdo padla in nato negibno obležala v snegu. Po 17 sekundah vožnje je Avstrijska v skoku izgubila ravnotežje, ob pristanku pa ji je močno zvilo levo koleno. 

Ricarda Haaser pred padcem na tekmi v Andori.
Ricarda Haaser pred padcem na tekmi v Andori.
FOTO: AP

Nato je 32-letnica z veliko hitrostjo na trebuhu drsela po strmem pobočju navzdol, kjer je več minut obležala v snegu. Reševalci so jo nato s sanmi odpeljali v dolino. Tekma je bila po njenem padcu prekinjena.

Preberi še Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu

Avstrijka se je v svetovni pokal vrnila šele konec decembra, potem ko si je na svetovnem prvenstvu v Saalbachu pretrgala križno vezi in poškodovala notranji meniskus. Kako huda je tokratna poškodba, za zdaj še ni jasno.

alpsko smučanje supreveslalom

Tim Mastnak tretji v kvalifikacijah, na tekmi še Gloria Kotnik

Ilka Štuhec v cilju, rezultat pa (spet) povprečen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana15
28. 02. 2026 12.21
Vera in bog. Imajo ženske tudi življenje, ne samo moški.
Odgovori
+1
1 0
Banion
28. 02. 2026 12.20
kdaj bodo omejili hitrosti?
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
28. 02. 2026 12.15
Namesto da bi se ukvarjala z družino ima pa tole 🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
ArseneLupin
28. 02. 2026 12.01
Kdaj se bo smučarska organizacija in zaščitila smučarke? Očitno gre letos z varnostjo smučarjev nekaj zelo narobe. Če Smučarska federacija tišči glavo v pesek, pa bi se morala vsaj policija zganiti.
Odgovori
+1
1 0
Primož Rus
28. 02. 2026 11.36
RESNIČNO......KOLK NEUMEN in EGOISTIČEN morš bit,da greš ZARADI BOLJŠEGA REZULTATA TVEGAT svoje življenje......
Odgovori
-6
1 7
Hugh_Mungus
28. 02. 2026 11.39
Kolk neumen moraš šele bit da kadiš čike, se ga zapijaš, žreš junk... To je drugače njen šiht
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543