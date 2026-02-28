Vnovič kriki groze na snegu: hud padec Avstrijke Ricarde Haaser

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tirolka Ricarda Haaser je v ženskem superveleslalomu v Soldeu v zgornjem delu proge grdo padla in nato negibno obležala v snegu. Po 17 sekundah vožnje je Avstrijska v skoku izgubila ravnotežje, ob pristanku pa ji je močno zvilo levo koleno.

Ricarda Haaser pred padcem na tekmi v Andori. FOTO: AP

Nato je 32-letnica z veliko hitrostjo na trebuhu drsela po strmem pobočju navzdol, kjer je več minut obležala v snegu. Reševalci so jo nato s sanmi odpeljali v dolino. Tekma je bila po njenem padcu prekinjena.