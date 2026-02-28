Vnovič kriki groze na snegu: hud padec Avstrijke Ricarde Haaser

Tirolka Ricarda Haaser je v ženskem superveleslalomu v Soldeu v zgornjem delu proge grdo padla in nato negibno obležala v snegu. Po 17 sekundah vožnje je Avstrijska v skoku izgubila ravnotežje, ob pristanku pa ji je močno zvilo levo koleno.
Nato je 32-letnica z veliko hitrostjo na trebuhu drsela po strmem pobočju navzdol, kjer je več minut obležala v snegu. Reševalci so jo nato s sanmi odpeljali v dolino. Tekma je bila po njenem padcu prekinjena.
Avstrijka se je v svetovni pokal vrnila šele konec decembra, potem ko si je na svetovnem prvenstvu v Saalbachu pretrgala križno vezi in poškodovala notranji meniskus. Kako huda je tokratna poškodba, za zdaj še ni jasno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.