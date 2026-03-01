Nika Prevc z izjemnim skokom do 3. mesta, Vodan 5.

Lisa Eder si je z najdaljšim skokom prve serije (88,5 m) nabrala 7,7 točke prednosti pred tekmicami. Druga je dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (117,5), tretja pa njena rojakinja Heidi Dyhre Traaserud (113,8).

Tik za najboljšo trojico je Nika Vodan, ki za stopničkami zaostaja 1,9 točke. Slabše se je v prvi seriji odrezala najboljša iz kvalifikacij in sobotna zmagovalka Nika Prevc. Skočila je 80,5 m in bo v finalu napadla z desetega mesta.

Taja Bodlaj (101,4) je v dobrem položaju pred finalno serijo, saj zaseda 19. mesto. Njena najboljša uvrstitev doslej v svetovnem pokalu je prav 19. mesto. V finalu bo za razliko od sobote tudi Katra Komar (98,4), ki je 26. Brez finala je ostala Jerica Jesenko (86,2) na 38. mestu.