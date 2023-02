Vodilni slalomist sezone pred SP prestal operacijo

Kot so sporočili prek družbenih omrežij, bo Lucas Braathen izpustil slalom za svetovni pokal v Chamonixu. To bo zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 6. do 19. februarja za alpske smučarje v Courchevelu, za alpske smučarke pa v Meribelu v Franciji.

Braathen "bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo na svetovnem prvenstvu nastopil na slalomu", so še zapisali pri krovni mednarodni smučarski zvezi.