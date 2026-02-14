Vodja iger v Los Angelesu omenjen v dokumentih iz Epsteinovih dosjejev

Caseyja Wassermana so številni pozvali k odstopu, potem ko so v dokumentih, ki jih je minuli mesec objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, odkrili sporna sporočila, ki jih je leta 2003 poslal nekdanjemu dekletu spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina , Ghislaine Maxwell .

Wasserman je Maxwell, ki je obsojena na 20 let zapora zaradi trgovanja z mladoletnimi dekleti za Epsteina, po elektronski pošti med drugim prosil za masažo in ji napisal, da jo pogreša. Dopisovala naj bi si, preden je Wasserman izvedel za njena kazniva dejanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pismu, ki ga je naslovil na zaposlene v agenciji Wasserman Group, se je opravičil in zapisal, da bo agencijo prodal, vendar ostal na položaju vodje prihajajočih poletnih olimpijskih iger. "Globoko obžalujem, da so vam moje napake v preteklosti povzročile toliko nelagodja," je Wasserman zapisal v pismu, ki so ga objavili številni ameriški mediji.

Trenutno dogajanje po njegovih besedah ni pravično tako do zaposlenih kot tudi do strank in partnerjev, ki jih v agenciji zastopajo, je njegove besede povzela AFP.