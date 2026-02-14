Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Vodja iger v Los Angelesu omenjen v dokumentih iz Epsteinovih dosjejev

Washington, 14. 02. 2026 11.51 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Casey Wasserman

Predsednik organizacijskega odbora olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu Casey Wasserman se je, potem ko se je njegovo ime pojavilo v dokumentih iz dosjejev pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, odločil prodati svojo agencijo za talente Wasserman Group. Kljub številnim pozivom k odstopu pa bo ostal vodja iger.

Casey Wasserman
Casey Wasserman
FOTO: Profimedia

Caseyja Wassermana so številni pozvali k odstopu, potem ko so v dokumentih, ki jih je minuli mesec objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, odkrili sporna sporočila, ki jih je leta 2003 poslal nekdanjemu dekletu spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell.

Casey Wasserman
Casey Wasserman
FOTO: Profimedia

Wasserman je Maxwell, ki je obsojena na 20 let zapora zaradi trgovanja z mladoletnimi dekleti za Epsteina, po elektronski pošti med drugim prosil za masažo in ji napisal, da jo pogreša. Dopisovala naj bi si, preden je Wasserman izvedel za njena kazniva dejanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Casey Wasserman
Casey Wasserman
FOTO: Profimedia

V pismu, ki ga je naslovil na zaposlene v agenciji Wasserman Group, se je opravičil in zapisal, da bo agencijo prodal, vendar ostal na položaju vodje prihajajočih poletnih olimpijskih iger. "Globoko obžalujem, da so vam moje napake v preteklosti povzročile toliko nelagodja," je Wasserman zapisal v pismu, ki so ga objavili številni ameriški mediji.

Trenutno dogajanje po njegovih besedah ni pravično tako do zaposlenih kot tudi do strank in partnerjev, ki jih v agenciji zastopajo, je njegove besede povzela AFP.

Casey Wasserman v družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa
Casey Wasserman v družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa
FOTO: Profimedia

Iz organizacijskega odbora iger v Los Angelesu so sicer pred dnevi sporočili, naj Wasserman nadaljuje s svojim delom in vlogo na prihajajočih olimpijskih igrah. Medtem je več osebnosti, ki jih zastopa Wassermanova agencija, vključno z grammyjem nagrajeno ameriško pevko Chappell Roan, po razkritju njegove vpletenosti v škandal napovedalo preklic sodelovanja z agencijo. K odstopu z mesta predsednika organizacijskega odbora ga je pozvalo tudi več losangeleških uradnikov.

epstein dokumenti olimpijske igre

Na ledeni stezi ob očitkih o goljufanju zavrele strasti: 'Daj no, od****!'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
14. 02. 2026 12.35
se mi zdi,da je tisti epstainov kriminal točno vedel kaj dela..vse vplivnega,politike in bogatenje je tam združeval in jih sedaj nekdo,gladko drži za jajca...nekoliko bo pa tudi bumerang v beli hiši ....
Odgovori
0 0
Emtisunce
14. 02. 2026 12.23
Mediji ne veste več o čem pisati, da bi bili zanimivi. Pište ita vsi eno in isto. Čas je, da se 80% medijev ukine.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534