Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Slovenski smukači po požaru v hotelu: Ne dvomimo v uspešne priprave

Ljubljana, 10. 09. 2026 15.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Reprezentanca v hitrih disciplinah pred odhodom v Čile.

Vodja panoge za alpsko smučanje na Smučarski zvezi Slovenije Aleš Rogelj se je danes odzval na težave, ki so v zadnjih dneh doletele slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah na pripravah v Čilu. Slovenski smukači so imeli tudi nekaj sreče v nesreči v povezavi s hotelom, ki je zgorel. Nesreča je lahko tudi priložnost za Slovence.

"Ekipa za hitre discipline je še vedno v Čilu in ima odlične pogoje za trening, nekatere dneve celo izjemne. Odlično trenirajo. Se je pa pojavila težava s hotelom, ki je zgorel. Ekipa bi se tja morala preseliti 15. septembra. Na srečo so dobili v zameno povsem korektne apartmaje v bližini, tako da je vse rešeno," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Rogelj.

Vodja panoge za alpsko smučanje je dodal, da je imela slovenska ekipa tudi nekaj sreče v nesreči. "Vse ekipe, ki so bile v hotelu, so izgubile vso opremo in ne morejo trenirati. Slovencem je bilo malce prizaneseno, ker se tja selijo kasneje, in tudi na terenu bo sedaj morda kakšna ekipa celo manj, saj drugih nastanitev ni. Čeprav je situacija zelo neprijetna, je na koncu za slovensko reprezentanco lahko celo manjša dodana vrednost," je v zvezi z burnim dogajanjem na južni polobli dejal vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS.

Preberi še Gost dim in ognjeni zublji: požar prekrižal načrte slovenskih smučarjev

Na pripravah v Čilu je trenutno slovenska moška ekipa za hitri disciplini v sestavi Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Alen Hriberšek. Trenutno imajo odlične pogoje na smučišču El Colorado, drugi del poletnega pripravljalnega tabora na južni polobli pa bodo opravili na smučišču Nevados de Chillan.

Požar, ki je v nedeljo zajel hotel Alto Nevados v tem središču, je uničil vseh pet etaž hotela in pregnal vse goste. Približno 150 jih je vodstvo hotela po protokolu za nujne primere evakuiralo, gostje so na odprto zbežali le v oblačilih, ki so jih imeli na sebi, ter za seboj pustili opremo, potne liste in osebne stvari. Na srečo je izredni dogodek minil brez žrtev.

smučanje požar Čile reprezentanca Aleš Rogelj

Gost dim in ognjeni zublji: požar prekrižal načrte slovenskih smučarjev

Moskisvet.com Sekunde od tragedije: tako je slovenski reli voznik ušel smrti
24ur.com V primeru množične nesreče v hrvaški Istri bi ranjence peljali tudi v Izolo
24ur.com 'Na prvi tekmi smo si zaslužili precej več, naj nas sreča 'poboža' v Riedu'
24ur.com 'Če sem iskren, nismo pokazali ničesar, Hrvati so počeli, kar so želeli'
Moskisvet.com Je za poraz Slovencev kriva prekrokana noč? Težke obtožbe slovenske reprezentance!
24ur.com 'Parkiran slovenski avtobus in dolga portugalska noč'
24ur.com Slovenija v športu dela čudeže, glede na okoliščine v katerih ustvarja
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929