Slovenski smukači po požaru v hotelu: Ne dvomimo v uspešne priprave

"Ekipa za hitre discipline je še vedno v Čilu in ima odlične pogoje za trening, nekatere dneve celo izjemne. Odlično trenirajo. Se je pa pojavila težava s hotelom, ki je zgorel. Ekipa bi se tja morala preseliti 15. septembra. Na srečo so dobili v zameno povsem korektne apartmaje v bližini, tako da je vse rešeno," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Rogelj.

Vodja panoge za alpsko smučanje je dodal, da je imela slovenska ekipa tudi nekaj sreče v nesreči. "Vse ekipe, ki so bile v hotelu, so izgubile vso opremo in ne morejo trenirati. Slovencem je bilo malce prizaneseno, ker se tja selijo kasneje, in tudi na terenu bo sedaj morda kakšna ekipa celo manj, saj drugih nastanitev ni. Čeprav je situacija zelo neprijetna, je na koncu za slovensko reprezentanco lahko celo manjša dodana vrednost," je v zvezi z burnim dogajanjem na južni polobli dejal vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS.