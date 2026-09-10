Slovenski smukači po požaru v hotelu: Ne dvomimo v uspešne priprave

"Ekipa za hitre discipline je še vedno v Čilu in ima odlične pogoje za trening, nekatere dneve celo izjemne. Odlično trenirajo. Se je pa pojavila težava s hotelom, ki je zgorel. Ekipa bi se tja morala preseliti 15. septembra. Na srečo so dobili v zameno povsem korektne apartmaje v bližini, tako da je vse rešeno," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Rogelj.
Vodja panoge za alpsko smučanje je dodal, da je imela slovenska ekipa tudi nekaj sreče v nesreči. "Vse ekipe, ki so bile v hotelu, so izgubile vso opremo in ne morejo trenirati. Slovencem je bilo malce prizaneseno, ker se tja selijo kasneje, in tudi na terenu bo sedaj morda kakšna ekipa celo manj, saj drugih nastanitev ni. Čeprav je situacija zelo neprijetna, je na koncu za slovensko reprezentanco lahko celo manjša dodana vrednost," je v zvezi z burnim dogajanjem na južni polobli dejal vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS.
Na pripravah v Čilu je trenutno slovenska moška ekipa za hitri disciplini v sestavi Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Alen Hriberšek. Trenutno imajo odlične pogoje na smučišču El Colorado, drugi del poletnega pripravljalnega tabora na južni polobli pa bodo opravili na smučišču Nevados de Chillan.
Požar, ki je v nedeljo zajel hotel Alto Nevados v tem središču, je uničil vseh pet etaž hotela in pregnal vse goste. Približno 150 jih je vodstvo hotela po protokolu za nujne primere evakuiralo, gostje so na odprto zbežali le v oblačilih, ki so jih imeli na sebi, ter za seboj pustili opremo, potne liste in osebne stvari. Na srečo je izredni dogodek minil brez žrtev.
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