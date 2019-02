Vogrinec: Če želiš v smučanju pospraviti kaj za stara leta, moraš biti vsaj med prvo peterico

Alfa in omega slovenskega smučanja Tone Vogrinec se še danes z nostalgijo v glasu spominja zlatega šampionskega obdobja, prave smučarske mrzlice, v kateri so prav Slovenci krojili sam smučarski vrh. Danes so ti časi mimo, a spomin nanje ostaja. Ob lepih uvrstitvah naših smučarjev tako na sončni strani Alp še zaveje veter, v katerem je mogoče vonjati zmagoslavje in zlato.

V decembru je dve zmagi v pičlih dveh dneh nanizala izjemna Ilka Štuhec, ta isti dan pa je na veleslalomski tekmi v Saalbachu, na najvišjo stopničko stopil še Žan Kranjec.Pred tedni je Štuhčeva na svetovnem prvenstvu prišla do odličja v smuku, le nekaj dni zatem pa si je srebro v kombinaciji prismučal Štefan Hadalin.

Hadalin se je s svetovnega prvenstva v švedskem Aareju vrnil s srebrno medaljo. FOTO: AP

Obetavna smučarska sezona, ki je pred malimi ekrani spet poskrbela za ponos in zadovoljstvo. Pred dvema letoma je Štajerka s pravljično sezono obudila smučarski duh v naši državi, prav tistega, ki ga je dolga leta pri življenju ohranjala izjemna Tina Maze. Številni so se ob tem spominjali dosežkov, ki so jih nizali naši smučarski junaki pred desetletji, Bojan Križaj, Jure Franko, Boris Strel, Rok Petrovič, Mateja Svetin številni drugi. A časi se spreminjajo. Tudi smučanje je v teh desetletjih prešlo v povsem drugo dimenzijo, s čimer se strinja tudi legenda slovenskega smučanja Tone Vogrinec. "Danes vse poteka na precej višjem nivoju kot nekoč. Včasih smo se zanašali predvsem na svoj občutek, danes vse temelji na znanstveni osnovi. Prehrana, psihologija, fizična priprava,… vsako mišico posebej spremljajo. To je povsem drugačen nivo kot nekoč. Danes je vse bolj jasno tudi finančno ovrednoteno. Boljši smučarji si s smučanjem finančno opomorejo, to ni več drobiž. Seveda se ne more primerjati z golfom, tenisom ali boksom, a na koncu zberejo kakšen milijon in tudi več. A le prvih par. Če želiš pospraviti kaj za stara leta moraš biti vsaj med prvo peterico, za dober standard je dovolj da si med prvih petnajst. Med 15 in 30, seveda je odvisno tudi iz katere države si, pa v tej skupini zaslužijo ravno toliko, da imajo za sproti. Ostalo je le še drobiž," je prepričan 'Tona', ki verjame, da je smučanje zaspalo na lovorikah stare slave.

Tone Vogrinec na Zlati lisici FOTO: Jani Dolinšek

Številni športi so namreč že pred časom svoje lovke stegnili tudi na azijsko celino. Nogometni klubi so zavohali potencial neskončnega 'azijskega bazena', vse več športnih panog svoje dejavnosti širi tudi na vzhod. V tem prihodnost smučanja vidi tudi Vogrinec. "Prej kot slej se bo smučanje razvilo tudi v azijskih državah. Zimske olimpijske igre bodo 2022 že drugič zapored potekale na azijskem kontinentu, to bo spodbudilo tudi turistično smučanje, posledično tudi tekmovalno. Mednarodna smučarska zveza bo tako morala slediti smernicam. To sem sam predlagal že pred časom. Tekme za svetovni pokal enostavno morajo potekati tudi v Aziji, pa seveda tudi v južni hemisferi (Argentina, Čile, Avstralija, Nova Zelandija) Če želi smučarija pridobiti na vrednosti, se mora razširiti na ves svet, tudi azijski trg. V tem primeru bi morali nekoliko razredčiti tekme v Evropi, zato bi lahko morda tudi Zlata lisica in pokal Vitranc potekala le na vsaki dve leti, a to bi moralo veljati tudi za ostale evropske organizatorje. Zato bi lahko bila finančna sredstva namenjena organizatorjem bistveni višja," je prepričan.

Ilka Štuhec je v Aareju ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku. FOTO: AP

Moti ga tudi število tekmovalcev, ki se pojavijo na startu. Prepričan je namreč, da so številke previsoke, zaradi česar del tekmovanja za gledalce postaja povsem nezanimiv. "Zakaj je na startu svetovnega pokala 80 tekmovalcev? Kdo to gleda? Po tridesetih vsi ljudje ugasnejo televizijo, ljudje pa v cilju že pijejo čaj," vzdihne. In kako sam vidi nivo slovenskega smučanja v aktualni sezoni? "Mislim, da generalno gledano ni slabo. Časov, ko so na vrhu kraljevali štirje, pet slovenskih smučarjev, ni več. Nemogoče, da se še kdaj ponovijo. Pri dekletih nas razveseljuje fantastična Ilka Štuhec, pri tehničnih disciplinah je odlična Meta Hrovat. Upam, da uredi težave z gležnjem. Je prava borka. Ta bo dobra! Ima vse," gorenjsko trmo pohvali nekdanji smučarski trener in funkcionar.

Žan Kranjec in Štefan Hadalin FOTO: Damjan Žibert