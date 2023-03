Vogrinec: Kaj ti pomagajo pogoji, če imaš na treningu enega tekmovalca

Tone Vogrinec, ki velja za očeta slovenskega tekmovalnega alpskega smučanja, tudi po športni upokojitvi še naprej ostaja opazovalec in poznavalec dogajanja v belem cirkusu. Mariborčan si je tekmovanje za Pokal Vitranc ogledal v živo. Ceni uspehe Žana Kranjca, a s slovenskim smučanjem ni zadovoljen. Želel bi si velike ekipe.

icon-expand Mateja Svet in Tone Vogrinec FOTO: Luka Kotnik

Že po videnem po prvi vožnji sobotnega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev na kranjskogorskem poligonu v Podkorenu je bil precej kritičen. "Potrjuje se tisto, kar vedno znova govorim. Več kot 45 tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala nima kaj iskati," je dejal Tone Vogrinec. "Tisti, ki se danes pritožujejo zaradi proge, nimajo nekega večjega razloga, da bi se pritoževali, kajti pomlad je, vreme je takšno, kot je. Alternativa tej progi bi bila odpoved tekme, kar bi bila katastrofa, zato morajo biti vsi zadovoljni, da je tekma bila. Zlasti pa mi Slovenci, da smo spravili skozi to tekmo, in upam, da bo tudi jutri podobno, mogoče celo še boljše. Organizatorjem bi kljub temu čestital. To, kar so tukaj spravili skupaj, ne vem, če bi kje drugje, v kateri drugi državi tako uspelo, kot je tu," je že v soboto prvi dan 62. Pokala Vitranc dejal Vogrinec. Vogrinec je zadovoljen, da ima Slovenija smučarja takšnega kova, kot je Žan Kranjec, ki navdušuje na veleslalomskih tekmah. Bi si pa želel, da je Kranjec pogosteje med najhitrejšimi v obeh veleslalomskih vožnjah in da v finalu v boju za stopničke ne bi zapravil tistega, kar je postavil v prvi vožnji. "Ne vem, zakaj se mu zgodi, da v finalu nazaduje. Težko je ocenjevati, ker nisem prisoten na treningih, laično gledano pa bi lahko bil razlog v tem, da morda premalo trenira na slabih progah," je svoj pogled predstavil zdaj 81-letni Vogrinec, ki je v času svoje kariere opravljal delo trenerja ženske in moške reprezentance. Bil pa je tudi glavni trener in direktor slovenskih smučarskih reprezentanc.

icon-expand Žan Kranjec FOTO: Luka Kotnik

Kranjec je sicer v Kranjski Gori v soboto s petim mestom ponovil svojo najboljšo uvrstitev na Pokalu Vitranc, naslednji dan pa je s četrtim mestom ta dosežek še nadgradil. Vogrinec dobro pozna pomanjkljivosti. "Morda je to hendikep male reprezentance. V veliki reprezentanci že na treningih, kjer trenira deset ali več tekmovalcev, po nekaj ponovitvah pride do podobnih prog, kot so nato v drugem teku veleslaloma."



"To mora Klemen Bergant povedati. Pozna ga v dno duše in tudi ve, koliko so trenirali na slabih progah. Morda pa je kakšen drug razlog," dodaja. Na vprašanje, kako bi ocenil stanje slovenskega smučanja, brez pomislekov v hipu odgovori, da je stanje slabo. "Tista močna reprezentanca, ki je bila včasih, je samo še lep spomin. To vidimo tudi tukaj. Poleg Žana Kranjca niti kvote ne moremo izpolniti. Čeprav imamo pravico startati s šestimi tekmovalci, startamo samo s štirimi." "Ne bojim se tega, da ne bi imeli tudi v bodoče dobrih posameznikov, ker je smučanje vseeno tako prisotno v Sloveniji, da se bodo tu in tam pojavili kakšni posamezniki. Če pa hočemo, da bo reprezentanca močnejša, da bo medsebojna konkurenca na treningih dvigovala kakovost, bo treba storiti marsikaj," je prepričan Vogrinec. "Treba je razširiti reprezentance, omogočiti že najmlajšim kategorijam boljše treninge. Če kdo morda misli, da reprezentanca nima dobrih pogojev, to seveda ne drži. A-reprezentanca ima absolutno povsem identične pogoje, kot jih imajo najboljše reprezentance na svetu," je Vogrinec predstavil nekoliko kontroverzno mnenje, ki nasprotuje stališčem vodstva slovenske smučarske zveze in stroke, češ da imajo smučarji iz večjih zvez in bogatejših držav neprimerno boljše pogoje, kot jih imajo slovenski smučarji.

icon-expand Klemen Bergant FOTO: Damjan Žibert