Volavšek s šestim mestom izenačila najboljšo uvrstitev sezone

"Ne vem, kaj naj rečem. Tek je bil super, malo mi je na koncu morda zmanjkalo, da bi se borila za stopničke. Žal sem na skokih izgubila čisto preveč, tu bo potrebnega še veliko dela. Tek pa je bil zelo dober," je za spletno stran sloski dejala Volavšek.

"Vikend v Schonachu se je iztekel kar solidno. Včeraj je Vid zelo dobro tekel, na koncu je to pomenilo 20. mesto. Danes smo žal padli na materialu. Imeli smo skupno pripravo smuči, že ob 10.45 smo se morali odločiti, katere smuči bomo uporabili. V tem času se je vreme spremenilo in so smuči odpovedale. Malo več sreče smo imeli pri dekletih. Ema je skočila slabo, nato pa je tekla zelo dobro in je pristala na 6. mestu," je povedal trener slovenske reprezentance Primož Triplat.