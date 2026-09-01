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Zimski športi

Lindsey Vonn pred novo operacijo kolena in dolgotrajno rehabilitacijo

Ljubljana, 01. 09. 2026 14.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Lindsey Vonn

Ena najboljših alpskih smučark vseh časov Lindsey Vonn še vedno ni popolnoma okrevala po hudi poškodbi, ki jo je staknila na smukaški tekmi letošnjih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo. 41-letna smučarka se te dni mudi na teniškem turnirju na odprtem prvenstvu ZDA, kjer je v pogovoru z novinarji spregovorila o tem, kako poteka rehabilitacija, in dejala, da jo ob koncu leta čaka operacija križnih vezi.

Lindsey Vonn je na OI v Italijo prispela s poškodbo kolenskih križnih vezi, ki jo je utrpela na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani v Švici, tik pred začetkom iger. Nesreča na olimpijski progi, ki se je zgodila 8. februarja, 13 sekund po startu, se je izkazala za usodno. Reševalci so jo oskrbovali nekaj minut, preden so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trevisu. Tam je prestala štiri operacije in preživela teden dni, preden so jo evakuirali v ZDA. Pozneje je razkrila, da je poškodba, ki jo je povzročila nesreča, povzročila utesnitveni sindrom v poškodovani nogi, v nekem trenutku pa ji je celo grozila amputacija.

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Vonnova je prvič prekinila kariero leta 2019 po osvojenem smukaškem bronu na svetovnem prvenstvu v Areju. Štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala v alpskem smučanju se je po več kot petletnem premoru decembra 2024 vrnila na tekmovanja. Decembra lani je zmagala na smuku v St. Moritzu, januarja pa še v Zauchenseeju v Avstriji, s čimer je dosegla svojo 84. zmago v karieri v konkurenci svetovnega pokala. Več od Vonnove jih imata le sloviti Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (110).

Lindsey Vonn je obiskala odprto prvenstvo ZDA.
Lindsey Vonn je obiskala odprto prvenstvo ZDA.
FOTO: Profimedia

Vonn se te dni mudi v New Yorku, kjer se je udeležila teniškega turnirja za odprto prvenstvo ZDA. 41-letnica je spregovorila tudi z mediji, s katerimi je delila, kako poteka rehabilitacija po težki poškodbi in kaj jo še čaka. "Počutim se dobro, vedno bolje sem. Čaka me še ena operacija, zato poskušam postati močnejša. Ko bom prestala operacijo križnih vezi, bo pred mano znova dolga rehabilitacija. A za zdaj se počutim odlično in sem hvaležna za to," je v pogovoru za Eurosport dejala Vonnova.

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"Upam, da bom lahko operirana novembra, gotovo pa bo enkrat pozimi, zatem pa me čaka še devet mesecev do popolne rehabilitacije. Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost, a sem trenutno le hvaležna, da sem, kjer sem," je zaključila dobitnica štirih velikih kristalnih globusov.

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