'Hvala za skrb 'strokovnjaki', a ne rabim vaših nasvetov', Vonn odgovorila na dvome

Uspešen nastop na treningu je ponovno obudil upanje, da bi se na nedeljskem smuku lahko morda celo okitila z odličjem. "Nič drugega me ne naredi srečnejše. Nihče ni verjel, da bom tukaj, toda uspelo mi je. Ne bom zapravila te priložnosti," je na svojih družbenih omrežjih pred nastopom zapisala Lindsey Vonn.
Olimpijska prvakinja v omenjeni disciplini iz leta 2010 je trening smuka uspešno končala in dosegla 11. čas. Vonn je sicer v letošnji sezoni na smukih za svetovni pokal zmagala na dveh preizkušnjah, a nato nesrečno padla na zadnji smukaški preizkušnji v švicarski Crans-Montani, kar je močno zmanjšalo njene možnosti, da bi pri 41 letih osvojila olimpijsko medaljo.
Po grdem padcu in hujši poškodbi križne vezi je večina smučarske publike pričakovala, da bo morala 41-letnica izpustiti svoj zadnji nastop na olimpijskih igrah, a Vonn je znova dokazala, za kakšen kaliber športnice gre. Njen neverjeten povratek je v mnogih vzbudil dvom o resnosti njene poškodbe in stanju kolena pred padcem.
Zmagovalka kristalnega globusa je na družbenih omrežjih odgovorila v svojem slogu: "Hvala vsem 'strokovnjakom ' za skrbi. Moje križne vezi so bile v popolnem stanju do prejšnjega petka. Samo zato, ker se vam zdi nemogoče, da spet smučam, ne pomeni, da je. Moje križne vezi so 100-odstotno strgane, ne 80, ne 50. Popolnoma so uničene."
Američanka je na tekmah svetovnega pokala zbrala 84 zmag. Poleg zlate medalje iz Vancouvra je na istih olimpijskih igrah osvojila še bron v superveleslalomu. Kolajno iz omenjene kovine je osvojila tudi leta 2018, ko je bila v Pyeongchangu tretja v smuku. Na tekmah svetovnega pokala v Cortini je zbrala kar 20 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 12 zmag, šest na tekmah v smuku.
Na startu prvega treninga je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki je nastopila s startno številko 1. Mariborčanka se na mehki progi, zmehčani zaradi obilnega sneženja v zadnjih dneh, ni znašla. Po skoku ni obdržala smeri ter je zašla v del z neočiščenim snegom ob progi in padla na bok. Rešila se je pred zaščitnimi mrežami. Padec ji, razen bolečega palca, ni pustil hujših posledic. Po padcu so trening prekinili tudi zaradi goste megle.
