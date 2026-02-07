'Hvala za skrb 'strokovnjaki', a ne rabim vaših nasvetov', Vonn odgovorila na dvome

Uspešen nastop na treningu je ponovno obudil upanje, da bi se na nedeljskem smuku lahko morda celo okitila z odličjem. "Nič drugega me ne naredi srečnejše. Nihče ni verjel, da bom tukaj, toda uspelo mi je. Ne bom zapravila te priložnosti," je na svojih družbenih omrežjih pred nastopom zapisala Lindsey Vonn.

Olimpijska prvakinja v omenjeni disciplini iz leta 2010 je trening smuka uspešno končala in dosegla 11. čas. Vonn je sicer v letošnji sezoni na smukih za svetovni pokal zmagala na dveh preizkušnjah, a nato nesrečno padla na zadnji smukaški preizkušnji v švicarski Crans-Montani, kar je močno zmanjšalo njene možnosti, da bi pri 41 letih osvojila olimpijsko medaljo.

Po grdem padcu in hujši poškodbi križne vezi je večina smučarske publike pričakovala, da bo morala 41-letnica izpustiti svoj zadnji nastop na olimpijskih igrah, a Vonn je znova dokazala, za kakšen kaliber športnice gre. Njen neverjeten povratek je v mnogih vzbudil dvom o resnosti njene poškodbe in stanju kolena pred padcem.