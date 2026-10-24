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Vonn pred novo operacijo krepi mišice, vrnitev na tekme ostaja negotova

Vail, 24. 10. 2026 09.48 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Lindsey Vonn

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn nadaljuje rehabilitacijo po hudih poškodbah na februarskih olimpijskih igrah. Dvainštiridesetletnica je na družbenih omrežjih objavila posnetek treninga v fitnesu in sporočila, da jo do nove operacije ločita še približno dva tedna in pol. Njen morebitni povratek na tekmovanja ostaja negotov.

"Priprave pred operacijo. Osredotočam se na večje število ponovitev, mišično vzdržljivost in pridobivanje mišične mase," je Lindsey Vonn zapisala ob posnetku treninga, ki ga je objavila na Instagramu. Dodala je, da postopoma vključuje tudi skoke in vaje za blaženje pristankov. "Precej osnovno, a napredek se pozna. Še dva tedna in pol," je zapisala. Pred operacijo želi čim bolj okrepiti mišice, saj pričakuje, da bo po posegu del mišične mase izgubila.

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Po poročanju ameriškega časnika USA Today jo novembra čaka operacija, pri kateri naj bi ji odstranili kovinske ploščice in druge vsadke, s katerimi so ji stabilizirali levo nogo, ter oskrbeli strgano sprednjo križno vez, ki si jo je poškodovala pred olimpijskimi igrami.

Na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo je 8. februarja hudo padla in utrpela zapleten zlom leve golenice. Zaradi poškodb je do konca aprila prestala osem operacij. Ob zlomu golenice je utrpela tudi druge poškodbe, zaradi zapletov pa ji je grozila celo amputacija noge.

Lindsey Vonn po operaciji poškodbe, ki jo je utrpela v Cortini d'Ampezzo.
Lindsey Vonn po operaciji poškodbe, ki jo je utrpela v Cortini d'Ampezzo.
FOTO: Instagram

Vonn je aprila za ameriško tiskovno agencijo AP povedala, da se še ni pripravljena odločiti, ali se bo vrnila na tekmovanja. Morebitni povratek v svetovni pokal bi bil po njenih predhodnih napovedih mogoč šele v sezoni 2027/28. Septembra je v pogovoru za TNT Sports, ki ga je objavil Eurosport, poudarila, da še ne ve, kaj prinaša prihodnost, saj jo čakata nova operacija in dolgotrajno okrevanje.

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Američanka je sicer uvrščena v reprezentanco ZDA za sezono 2026/27, vendar to še ne pomeni, da bo lahko tekmovala. Štirikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala je v karieri osvojila 84 zmag v svetovnem pokalu in osvojila tri olimpijske medalje, med njimi zlato v smuku na igrah v Vancouvru leta 2010. Na svetovnih prvenstvih je osvojila osem kolajn, med njimi dve zlati.

Več zmag sta v svetovnem pokalu dosegla le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (110), ki še tekmuje.

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KOMENTARJI1

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Realist46
24. 10. 2026 10.56
Trmasta do konca. Mogoče ji pa uspe še kak dober rezultat doseči.
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