Vonn pred novo operacijo krepi mišice, vrnitev na tekme ostaja negotova

"Priprave pred operacijo. Osredotočam se na večje število ponovitev, mišično vzdržljivost in pridobivanje mišične mase," je Lindsey Vonn zapisala ob posnetku treninga, ki ga je objavila na Instagramu. Dodala je, da postopoma vključuje tudi skoke in vaje za blaženje pristankov. "Precej osnovno, a napredek se pozna. Še dva tedna in pol," je zapisala. Pred operacijo želi čim bolj okrepiti mišice, saj pričakuje, da bo po posegu del mišične mase izgubila.

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Po poročanju ameriškega časnika USA Today jo novembra čaka operacija, pri kateri naj bi ji odstranili kovinske ploščice in druge vsadke, s katerimi so ji stabilizirali levo nogo, ter oskrbeli strgano sprednjo križno vez, ki si jo je poškodovala pred olimpijskimi igrami. Na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo je 8. februarja hudo padla in utrpela zapleten zlom leve golenice. Zaradi poškodb je do konca aprila prestala osem operacij. Ob zlomu golenice je utrpela tudi druge poškodbe, zaradi zapletov pa ji je grozila celo amputacija noge.

Lindsey Vonn po operaciji poškodbe, ki jo je utrpela v Cortini d'Ampezzo. FOTO: Instagram

Vonn je aprila za ameriško tiskovno agencijo AP povedala, da se še ni pripravljena odločiti, ali se bo vrnila na tekmovanja. Morebitni povratek v svetovni pokal bi bil po njenih predhodnih napovedih mogoč šele v sezoni 2027/28. Septembra je v pogovoru za TNT Sports, ki ga je objavil Eurosport, poudarila, da še ne ve, kaj prinaša prihodnost, saj jo čakata nova operacija in dolgotrajno okrevanje.