Zimski športi

Vonn si je strgala križno vez, a vseeno načrtuje nastop na OI

Milano, 03. 02. 2026 16.35

Avtor:
S.V.
Lindsay Vonn

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn si je pred nekaj dnevi ob padcu na smuku strgala sprednjo križno vez. Kljub temu je 41-letnica v torek že smučala ter poudarila, da je koleno stabilno in močno, zato vseeno načrtuje nastop na prihajajočih olimpijskih igrah.

Lindsey Vonn je v petek padla na smuku v Crans-Montani v Švici in končala v zaščitnih mrežah. Po tem ko je prismučala do cilja, so jo zaradi zdravstvene oskrbe s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Američanka je na novinarski konferenci povedala, da ima popolnoma pretrgano sprednjo križno vez, kostnino podplutbo ter tudi poškodbo meniskusa. V isti sapi je dejala, da ne čuti bolečin in da koleno ni zatečeno. 

Po treh dneh fizioterapije in posvetov z zdravniki je Vonn v torek že znova smučala, pri čemer je nosila opornico za koleno. "Občutek je stabilen, občutek je močan. Prepričana sem, da lahko tekmujem."

Dodala je, da bo morala opraviti treninge smuka, da bo lahko zares ocenila, v kakšnem stanju je. Njena glavna želja je nastop v smuku, o morebitnem nastopu v ekipni kombinaciji in superveleslalomu pa se bo odločila pozneje.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

"Še vedno sem tukaj. Mislim, da se še vedno lahko borim. Mislim, da se še vedno lahko poskusim dokazati. In poskušala bom, dokler bom imela to možnost – domov se ne bom vrnila z obžalovanjem, da nisem poskusila," je dejala Vonn. "Naredila bom vse, kar je v moji moči, da bom stala na startu."

41-letna Američanka velja za eno največjih zvezd zimskih olimpijskih iger, ki se v petek začnejo z otvoritveno slovesnostjo. Njena prva tekma bo na sporedu dva dni pozneje, v nedeljo, ko je na programu ženski smuk. Nato je Vonn načrtovala še nastope v superveleslalomu in novi ekipni kombinaciji. Prvi uradni trening smuka za ženske je predviden za četrtek.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: AP

Vonn se je prejšnjo sezono pri 40 letih izjemno vrnila po skoraj šestih letih odsotnosti s smučarskih tekmovanj. Smuča z delnim titanovim vsadkom v desnem kolenu, v tej sezoni pa je vodilna smukačica v svetovnem pokalu z dvema zmagama in še tremi uvrstitvami na stopničke na petih tekmah.

Skupno, vključno s superveleslalomom, je Vonn nastopila na osmih tekmah svetovnega pokala in se na sedmih zavihtela na zmagovalni oder. Njena najslabša uvrstitev je bila četrto mesto.

Tekmovanja v ženskem alpskem smučanju na olimpijskih igrah bodo potekala v Cortini, kjer Vonn drži rekord svetovnega pokala z 12 zmagami. Vonn je v karieri osvojila tri olimpijske medalje: zlato v smuku in bron v superveleslalomu leta 2010 ter bron v smuku leta 2018.

lindsey vonn olimpijske igre alpsko smučanje

Norveški smučar Kilde bo izpustil olimpijske igre

oberkreiner
03. 02. 2026 16.51
Privoščim ji zmago.
Feraltribune
03. 02. 2026 16.51
Strgana križna vez in meniskus a bo vseeno nastopila na olimpijskem smuku? Lindsey ni normalna....
bibaleze
