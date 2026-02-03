Vonn si je strgala križno vez, a vseeno načrtuje nastop na OI

Lindsey Vonn je v petek padla na smuku v Crans-Montani v Švici in končala v zaščitnih mrežah. Po tem ko je prismučala do cilja, so jo zaradi zdravstvene oskrbe s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.
Američanka je na novinarski konferenci povedala, da ima popolnoma pretrgano sprednjo križno vez, kostnino podplutbo ter tudi poškodbo meniskusa. V isti sapi je dejala, da ne čuti bolečin in da koleno ni zatečeno.
Po treh dneh fizioterapije in posvetov z zdravniki je Vonn v torek že znova smučala, pri čemer je nosila opornico za koleno. "Občutek je stabilen, občutek je močan. Prepričana sem, da lahko tekmujem."
Dodala je, da bo morala opraviti treninge smuka, da bo lahko zares ocenila, v kakšnem stanju je. Njena glavna želja je nastop v smuku, o morebitnem nastopu v ekipni kombinaciji in superveleslalomu pa se bo odločila pozneje.
"Še vedno sem tukaj. Mislim, da se še vedno lahko borim. Mislim, da se še vedno lahko poskusim dokazati. In poskušala bom, dokler bom imela to možnost – domov se ne bom vrnila z obžalovanjem, da nisem poskusila," je dejala Vonn. "Naredila bom vse, kar je v moji moči, da bom stala na startu."
41-letna Američanka velja za eno največjih zvezd zimskih olimpijskih iger, ki se v petek začnejo z otvoritveno slovesnostjo. Njena prva tekma bo na sporedu dva dni pozneje, v nedeljo, ko je na programu ženski smuk. Nato je Vonn načrtovala še nastope v superveleslalomu in novi ekipni kombinaciji. Prvi uradni trening smuka za ženske je predviden za četrtek.
Vonn se je prejšnjo sezono pri 40 letih izjemno vrnila po skoraj šestih letih odsotnosti s smučarskih tekmovanj. Smuča z delnim titanovim vsadkom v desnem kolenu, v tej sezoni pa je vodilna smukačica v svetovnem pokalu z dvema zmagama in še tremi uvrstitvami na stopničke na petih tekmah.
Skupno, vključno s superveleslalomom, je Vonn nastopila na osmih tekmah svetovnega pokala in se na sedmih zavihtela na zmagovalni oder. Njena najslabša uvrstitev je bila četrto mesto.
Tekmovanja v ženskem alpskem smučanju na olimpijskih igrah bodo potekala v Cortini, kjer Vonn drži rekord svetovnega pokala z 12 zmagami. Vonn je v karieri osvojila tri olimpijske medalje: zlato v smuku in bron v superveleslalomu leta 2010 ter bron v smuku leta 2018.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.