Vonn upa, da je bila deveta operacija hkrati zadnja

"To bo moja deveta operacija. Ta videoposnetek snemam pred posegom, ker sem v resnici precej živčna," je v videoposnetku na Instagramu povedala Lindsey Vonn. Ob objavi je zapisala: "Molim, da bo to moja zadnja operacija." Američanka je pred posegom pojasnila, da bodo zdravniki odstranili ploščice in vijake iz leve noge ter ji rekonstruirali sprednjo križno vez. Zaradi obsežnih poškodb in vstavljenega materiala posega na vezi doslej niso mogli opraviti. Z operacijo je počakala devet mesecev, da bi se kost lahko zacelila. Kot je sporočila, se je kost zacelila, vendar se bodo morale po odstranitvi vijakov zaceliti še luknje v njej.

Lindsey Vonn kljub številnim hudim poškodbam še ni vrgla puške v koruzo glede morebitnega nadaljevanja kariere. FOTO: Profimedia

Vonn je pričakovala, da bo okrevanje trajalo od šest do devet mesecev. Ob tem je opozorila, da se lahko med operacijo še kaj spremeni, zato bo o poteku okrevanja obveščala svoje sledilce. Pred posegom je izrazila optimizem in se zahvalila prijateljem ter družini za podporo. Štirikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala si je sprednjo križno vez strgala 30. januarja na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani. Kljub poškodbi je nastopila na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo, kjer je 8. februarja grdo padla in utrpela zapleten zlom leve golenice. Zaradi hudih poškodb je morala na osem operacij, deveti poseg pa je prestala v ponedeljek.

Lindsey Vonn po eni od prvih operacij po olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. FOTO: Profimedia