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Zimski športi

Vonn upa, da je bila deveta operacija hkrati zadnja

Ljubljana, 10. 11. 2026 09.43 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A.V. STA
Lindsey Vonn znova trenira

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je doma v ZDA prestala že deveto operacijo po hudih poškodbah leve noge, ki jih je utrpela ob padcu na februarskih olimpijskih igrah v Italiji. Dvainštiridesetletnica je pred posegom priznala, da je precej živčna, obenem pa izrazila upanje, da je bil to njen zadnji obisk operacijske dvorane.

"To bo moja deveta operacija. Ta videoposnetek snemam pred posegom, ker sem v resnici precej živčna," je v videoposnetku na Instagramu povedala Lindsey Vonn. Ob objavi je zapisala: "Molim, da bo to moja zadnja operacija."

Američanka je pred posegom pojasnila, da bodo zdravniki odstranili ploščice in vijake iz leve noge ter ji rekonstruirali sprednjo križno vez. Zaradi obsežnih poškodb in vstavljenega materiala posega na vezi doslej niso mogli opraviti. Z operacijo je počakala devet mesecev, da bi se kost lahko zacelila. Kot je sporočila, se je kost zacelila, vendar se bodo morale po odstranitvi vijakov zaceliti še luknje v njej.

Lindsey Vonn kljub številnim hudim poškodbam še ni vrgla puške v koruzo glede morebitnega nadaljevanja kariere.
Lindsey Vonn kljub številnim hudim poškodbam še ni vrgla puške v koruzo glede morebitnega nadaljevanja kariere.
FOTO: Profimedia

Vonn je pričakovala, da bo okrevanje trajalo od šest do devet mesecev. Ob tem je opozorila, da se lahko med operacijo še kaj spremeni, zato bo o poteku okrevanja obveščala svoje sledilce. Pred posegom je izrazila optimizem in se zahvalila prijateljem ter družini za podporo.

Štirikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala si je sprednjo križno vez strgala 30. januarja na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani. Kljub poškodbi je nastopila na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo, kjer je 8. februarja grdo padla in utrpela zapleten zlom leve golenice. Zaradi hudih poškodb je morala na osem operacij, deveti poseg pa je prestala v ponedeljek.

Lindsey Vonn po eni od prvih operacij po olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026.
Lindsey Vonn po eni od prvih operacij po olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026.
FOTO: Profimedia

Vonn je že večkrat poudarila, da si želi znova smučati, vendar še ni odločena, ali se bo vrnila tudi na tekmovanja. Ameriška smučarska zveza U.S. Ski & Snowboard jo je 7. oktobra uvrstila na seznam 49 članov reprezentance za sezono 2026/27. Vonn je med članicami ženske ekipe A, kar pa še ne pomeni, da bo v prihajajoči sezoni tudi tekmovala.

V karieri je osvojila 84 zmag v svetovnem pokalu, kar jo uvršča na tretje mesto večne lestvice. Pred njo sta le Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami in Američanka Mikaela Shiffrin s 110. Z rekordnimi 45 zmagami v smuku in 28 v superveleslalomu je najuspešnejša smučarka v zgodovini svetovnega pokala v obeh hitrih disciplinah.

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KOMENTARJI11

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zmerni pesimist
10. 11. 2026 11.54
Doma bod pa na naraščaj študiri amerikanka
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0 0
deny-p
10. 11. 2026 11.34
Če bo smučala za dušo in hoby, bi lahko bila zadnja, sicer.....
Odgovori
0 0
janez horvat
10. 11. 2026 11.30
Naj raje razmišlja o tem, ali bo po vsem, kar je prestala, čez 10, 15 let , hodila normalno in brez bolečin.
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0 0
mercedesw201fan
10. 11. 2026 11.03
koliko denarja za helikopterje operacije rehabilitacije, vse ugodnosti ki jih prejema z njeno napovedjo da bo šla nazaj na smuči se ponovno polomit.....
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0 0
devlon
10. 11. 2026 11.02
lahko, da bo zadnja...če se ne bo več afnala na smučišču...Rekreativno lahko, tekmovalno za na progo it pa res ni več
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0 0
Slovenska pomlad
10. 11. 2026 11.00
Zadnje ne pozabiš nikoli.
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0 0
macolagobec
10. 11. 2026 10.58
Zadnja operacija še čaka in to je operacija "na možganih". Če slednje ne bo, se bodo operacije vrstile kot po tekočem traku.
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+3
3 0
Ana15
10. 11. 2026 10.37
Kraljica♥️♥️
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+2
3 1
Slash
10. 11. 2026 10.35
Zakaj promovirate to gospo!?! Saj ni gladka, slab zgled daje.
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+2
5 3
HitriKrtek
10. 11. 2026 10.33
Dajte no, samo naj se spoka v penzijo, njenih kaskaderskih neumnosti je dovolj! Samo to zakompleksano nestabilno žensko še promovirate!
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+1
5 4
FORTUDO1
10. 11. 2026 10.41
Najbrž si zakompleksan ti in si ji favš, ker je ona nekaj v svojem življenju dosegla, za tebe pa ne vemo! Sicer pa najbrž lahko vsak počne kar želi, a ne?
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+3
5 2
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