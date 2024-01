'Vožnja je bila dobra, solidna, zadovoljen sem z rezultatom'

Švicar Marco Odermatt je zmagal še na petem veleslalomu v sezoni. Po večji napaki na prvi progi, ki bi ga skoraj stala odstopa, in komaj 11. mestu po prvi vožnji, je vodilni veleslalomist in smučar zime trepetal za zmago. A je z najboljšo vožnjo finala ubranil vse napade konkurentov in slavil 32. karierno zmago v svetovnem pokalu z minimalno prednostjo zgolj petih stotink sekunde pred Avstrijcem Manuelom Fellerjem. Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji četrti, je na tretjem mestu zaostal 29 stotink sekunde.

Kranjec je še s tretjimi stopničkami v tej zimi, decembra je bil dvakrat tretji v Alta Badii, po novem tretji veleslalomist zime. Na vrhu je Odermatt s polnim izkupičkom 500 točk, drugo mesto zaseda Hrvat Filip Zubčić (285 točk), Slovenec ima na tretjem mestu 226 točk. "Sem zadovoljen s tekmo, vedno, ko sem na stopničkah, sem zadovoljen," je po tekmi dejal Kranjec, ki je bil precej razočaran pred tremi tedni, ko je veleslalom v Adelbodnu končal na 21. mestu. V Adelbodnu je pred štirimi leti kot prvi Slovenec zmagal na veleslalomu.

"Vedno, ko sem na startu, grem na zmago, ampak ..., na koncu tretje mesto je super rezultat. Še posebej po Adelbodnu, kjer sem imel slabo tekmo, sem vesel, da sem pokazal spet dobro smučanje in sem se vrnil nazaj na stopničke," je dodal s 17. mestom v seštevku zime najboljši Slovenec. Kranjec se zelo dobro znajde na ledenih podlagah, na katerih ima marsikateri tekmec precejšnje težave. "Bilo je ledeno, ampak načeloma je bil dober oprijem. V drugem teku so bile razmere malo drugačne, bilo je malo bolj trdo in tudi malo trše predvsem v spodnjem delu," je dejal.