Vratar Bostona Linus Ullmark zadel na tekmi v Vancouvru

Ullmark je 13. vratar, ki je dosegel gol v ligi NHL, in osmi, ki mu je to uspelo s strelom ploščka v mrežo. Je prvi vratar, ki je zadel, odkar je to dosegel Pekka Rinne iz Nashville Predators 9. januarja 2020 pri Chicago Blackhawks.

"Takoj ko sem ustrelil, sem videl tri fante, ki so skakali proti meni, in nisem imel pojma, kje je," je dejal Ullmark. "Ničesar nisem slišal. Ničesar nisem videl, potem pa se malo bolj zavedaš, kaj se dogaja, da so fantje začeli iskati po ledu plošček, in potem sem videl, da je šel proti mreži, ostalo je zgodovina," je dejal Ullmark.

"To je kar 'kul'. Fantje, ki so dosegli gol v tej ligi, so odlični vratarji," je še povedal Ullmark."Težko je opisati, kaj trenutno čutim. Moram nekako prebaviti vse. Preprosto presrečen sem." Ullmark je na tekmi zbral tudi 26 obramb.