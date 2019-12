Vreme ne popušča: brez moškega smuka v Val Gardeni

V italijanskih Dolomitih so organizatorji tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev izgubili boj z vremenom. Organizacijski odbor je bil prisiljen odpovedati smukaško preizkušnjo, potem ko so v petek po štirih urah začetkov in prekinitev moški superveleslalom le spravili pod streho.

Proga v Val Gardeni med eno od petkovih številnih prekinitev superveleslaloma. FOTO: AP Omenjeni superveleslalom v Val Gardeni je bil večkrat prekinjen zaradi megle. Tekmo je dobil Avstrijec Vincent Kriechmayr, najboljši Slovenec in edini v točkah je bil na 28. mestu Klemen Kosi. Na startu sobotnega odpovedanega smuka so bili prijavljeni slovenski tekmovalci Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline.