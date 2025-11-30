Vreme v Ruki še naprej ne 'uboga'

Organizatorji svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Ruki so zaradi napovedanega močnega vetra s sunki do 17 m/s odpovedali kvalifikacije za drugo tekmo na tem finskem prizorišču. Že na prvi tekmi je zaradi vetrovnih razmer obveljala le ena serija, ki jo je dobil Anže Lanišek za svojo drugo zmago v sezoni, Domen Prevc je bil tretji. Prva serija se bo tako začela ob z vsemi 64 skakalci. Karavana svetovnega pokala se po severni turneji Lillehammer - Falun - Ruka seli v poljsko Wislo.