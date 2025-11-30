Svetli način
Zimski športi

Vreme v Ruki še naprej ne 'uboga'

Ruka, 30. 11. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 55 minutami

Organizatorji svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Ruki so zaradi napovedanega močnega vetra s sunki do 17 m/s odpovedali kvalifikacije za drugo tekmo na tem finskem prizorišču. Že na prvi tekmi je zaradi vetrovnih razmer obveljala le ena serija, ki jo je dobil Anže Lanišek za svojo drugo zmago v sezoni, Domen Prevc je bil tretji. Prva serija se bo tako začela ob z vsemi 64 skakalci. Karavana svetovnega pokala se po severni turneji Lillehammer - Falun - Ruka seli v poljsko Wislo.

