Vrhunci novoletne turneje: rekordi, zmage, padci in Eddie

20 let od zgodovinskega niza

Nekatere mejnike je ob jubileju zbrala nemška tiskovna agencija dpa. Prav letos turneja praznuje 20-letnico zmage Nemca Svena Hannawalda. Ta je 6. januarja 2002 postal prvi skakalec, ki je zmagal na vseh štirih tekmah turneje v isti sezoni. Za Hannawaldom je podvig v sezoni 2017/18 ponovil še Poljak Kamil Stoch in v naslednji sezoni Japonec Rjoju Kobajaši.

Eddie z otoka

Legenda smučarskih skokov še kar ostaja Britanec Eddie the Eagle, s pravim imenom Michael Edwards. Slučajno je v 80. letih videl prenos skakalne tekme na televiziji in se odločil, da bo na turneji in na olimpijskih igrah nastopil tudi sam. Mali Britanec z očali je bil skorajda aboniran na zadnje mesto na tekmovanjih, a se vseeno prebil v olimpijsko ekipo Združenega kraljestva in bil zelo priljubljen pri navijačih. Leta 1989 je v Innsbrucku nato padel in končal svojo športno pot. Ta je bila tako zanimiva, da se je kasneje znašla na filmskih platnih.

Izenačen dosežek po osmih skokih

V anale se je za vselej vpisala novoletna turneja 2005/06. Finec Janne Ahonen in Čeh Jakub Janda sta si po osmih skokih in štirih tekmah razdelila skupno zmago. Oba sta osvojila 1081,5 točke in ne prej in ne potem dva skakalca na novoletni turneji na vrhu nista zbrala enakega seštevka. Takrat sta oba zmagovalca dobila glavno nagrado, letos pa bi bil to tudi izziv za organizatorje, saj nagrada znaša kar 100.000 švicarskih frankov (okrog 96.000 evrov).