Dober rezultat Polone Klemenčič, Anamarija Lampič spet katastrofalno na strelišču

Finka Suvi Minkkinen in Ukrajinka Julija Džima na naslednjih mestih sta kljub stoodstotnemu streljanju zaostali že 1:15 minute in več. Zelo lepo predstavo je v slovenskem taboru pokazala Polona Klemenčič in z eno napako s puško zasedla 17. mesto, z ničlo bi se borila za osmo mesto. Kljub temu je dosegla drugo najboljšo posamično uvrstitev na SP. Lena Repinc je bila z dvema zgrešenima streloma 32., Anamarija Lampič z osmimi minutami dodatka 71. in Živa Klemenčič s šestimi napakami s puško 79.

V sredo bo na sporedu moška posamična tekma na 20 km z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem.

Izidi:

- ženske, posamično, 15 km:

1. Julia Simon (Fra) 41:27,7 (1)

2. Ella Halvarsson (Šve) + 37,8 (0)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 39,2 (1)

4. Suvi Minkkinen (Fin) 1:15,3 (0)

5. Julija Džima (Ukr) 1:23,8 (0)

6. Elvira Öberg (Šve) 1:29,8 (1)

7. Tuuli Tomingas (Est) 1:44,8 (1)

8. Maren Kirkeeide (Nor) 1:46,7 (2)

9. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 1:52,9 (3)

10. Franziska Preuss (Nem) 1:53,3 (2)

...

17. Polona Klemenčič (Slo) 2:46,8 (1)

32. Lena Repinc (Slo) 4:06,7 (2)

71. Anamarija Lampič (Slo) 7:41,3 (8)

79. Živa Klemenčič (Slo) 9:18,7 (6)