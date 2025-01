Vroči slovenski smukači: Ažnoh drugi v Franciji

"Že ob odhodu iz Slovenije sem vedel, da je to tekma, kjer lahko naredim rezultat in obrnem sezono v pravo smer. Sledi še nekaj tekme, tudi najpomembnejša v Saalbachu. To drugo mesto mi daje potrditev, da lahko. Treba je imeti zmagovalni pristop in tvegati, le tako se pride do rezultata. V ZDA in poleti sem moral spustiti nekaj treningov zaradi gležnja, zato je morda forma prišla malce kasneje, a treba je delati predvsem na kvaliteti in ne kvantiteti ter na mentalni pripravi, ki je danes prinesla uspeh," je prepričan nekdanji mladinski svetovni prvak.