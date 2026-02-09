'Vse skupaj je srce parajoče', po grozovitem padcu spregovoril oče Lindsey Vonn

Vse oči športne javnosti so še kar uprte v Italijo, kjer še vedno poteka boj za olimpijska odličja. A bolj kot tekmovalni uspehi ženskih smučark zimske športne navdušence zanima zdravstveno stanje Lindsey Vonn. Zdaj je že jasno, da je legendarna Američanka ob srhljivem padcu utrpela zlom leve noge in je bila tudi že operirana v bolnišnici. 41-letnica je na kraljevi disciplini, ki velja za najnevarnejšo, tekmovala kljub strgani sprednji križni vezi, ki v športu in vsakdanjem življenju pomeni večmesečno okrevanje.

S posledicami svoje odločitve je bila Vonn soočena že po drugem zavoju, ko je nekontrolirano odletela s proge in trdo pristala na snežni podlagi. Prizor, ki je onemel ciljno ravnino v Cortini in nad tekmovanje postavil oblak žalosti, sočutja in, roko na srce, tudi jeze. O grozovitem padcu je najprej spregovorila njena sestra Karin Kildow: "To je zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Vse se je dogajalo zelo hitro, v trenutku padca smo le upali, da ni nič hujšega. Bilo je grozljivo. Ko vidiš, kako jo nalagajo na nosila, je jasno, da ni dobro."