Zimski športi

'Vse skupaj je srce parajoče', po grozovitem padcu spregovoril oče Lindsey Vonn

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 08.56 pred 27 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Lu.M
Padec Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je na nedeljskem olimpijskem smuku grozovito padla in se ob tem huje poškodovala. Legendarna Američanka je prizorišče zapustila s pomočjo reševalnega helikopterja in v krikih bolečine. Takoj po nesreči je zaradi zloma leve noge prestala operacijo v treviški bolnišnici. Na kraju dogajanja je bil prisoten tudi njen oče, ki ni skrival svojih čustev ob srce parajočih prizorih.

Vse oči športne javnosti so še kar uprte v Italijo, kjer še vedno poteka boj za olimpijska odličja. A bolj kot tekmovalni uspehi ženskih smučark zimske športne navdušence zanima zdravstveno stanje Lindsey Vonn. Zdaj je že jasno, da je legendarna Američanka ob srhljivem padcu utrpela zlom leve noge in je bila tudi že operirana v bolnišnici. 41-letnica je na kraljevi disciplini, ki velja za najnevarnejšo, tekmovala kljub strgani sprednji križni vezi, ki v športu in vsakdanjem življenju pomeni večmesečno okrevanje.

S posledicami svoje odločitve je bila Vonn soočena že po drugem zavoju, ko je nekontrolirano odletela s proge in trdo pristala na snežni podlagi. Prizor, ki je onemel ciljno ravnino v Cortini in nad tekmovanje postavil oblak žalosti, sočutja in, roko na srce, tudi jeze. O grozovitem padcu je najprej spregovorila njena sestra Karin Kildow: "To je zadnja stvar, ki smo jo želeli videti. Vse se je dogajalo zelo hitro, v trenutku padca smo le upali, da ni nič hujšega. Bilo je grozljivo. Ko vidiš, kako jo nalagajo na nosila, je jasno, da ni dobro."

Preberi še O padcu Lindsey Vonn spregovorila njena sestra: 'Bilo je grozljivo'

Zdaj pa je spregovoril še Vonnin oče, na katerega je padec hčerke, vsaj tako je videti, še najbolj vplival: "Boli me srce. Moja hči je neverjetna borka in znova je dala vse, kar je imela, žal to ni bil njen dan. Vse skupaj je srce parajoče. Komaj čakam, da jo vidim in ji povem, da sem neverjetno ponosen nanjo."

Iz bolnišnice Ca' Foncello so sporočili, da "kraljico hitrosti" nadzirajo na oddelku za intenzivno nego, kjer ima več zasebnosti, poudarjajo pa, da njeno življenje ni ogroženo, podvržena pa bo še dodatnim testom.

lindsey vonn padec oče zoi 2026 zlom noge

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
09. 02. 2026 09.21
Ponosn nanjo da bi pa reko pubca dost je to pa ne 😆
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
09. 02. 2026 09.22
punca*
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
09. 02. 2026 09.19
Meni se dejansko smili. Težko bo normalno hodila.
Odgovori
+1
1 0
Volja
09. 02. 2026 09.13
Zgodovinska DEJSTVA🏅🏅🏅 V alpskem smučanju je tekmovanje z opornico dovoljeno po pravilih FIS in olimpijskih iger. To ni teorija, ampak dolgoletna praksa na najvišji ravni. Z opornico so tekmovali in stali na odru za zmagovalce – tudi na OI 1️⃣• Lindsey Vonn – olimpijsko zlato (2010) in bron (2018) po večkratnih poškodbah kolena. 2️⃣• Bode Miller – olimpijski medalji (2010), opornica po poškodbah kolena. 3️⃣• Kjetil Jansrud – olimpijsko zlato in srebro (2014) po poškodbah kolena. 4️⃣• Aleksander Aamodt Kilde – olimpijsko srebro in bron (2022) po poškodbah kolena. ⚠️Sklep je preprost: opornica ni prepoved, ni prednost in ni ovira. Je dovoljen medicinski pripomoček, odločajo pa priprava, znanje in tveganje, ki ga je smučar pripravljen sprejeti.⚠️
Odgovori
+1
1 0
trac
09. 02. 2026 09.23
Seveda je odločitev posameznika. Le da v tem primeru ima ona v desnem kolenu protezo (ali delno zamenjano), na levi pa opornico zaradi poškodbe.
Odgovori
0 0
mackon08
09. 02. 2026 09.13
Je mislila, da je bolj pametna od zdravnikov.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
