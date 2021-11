Vseh šest Slovenk zanesljivo skozi kvalifikacijsko sito

V kvalifikacijah na srednji skakalnici v Nižnem Tagilu je bila najboljša Avstrijka Marita Kramer s 96 metri in 119,8 točkami. Druga je bila Japonka Sara Takanaši s 93 metri in 114,5 točkami, tretje mesto pa je zasedla Nemka Katharina Althaus z 89 metri in 111,3 točkami.

Urša Bogataj je bila četrta z 89,5 metri in 110,5 točkami, Nika Križnar peta s 87,5 metri in 106,6 točkami, Ema Klinec šesta z 88 metri in 105,7 točkami ter Jerneja Brecl sedma z 88 metri in 102,3 točkami. Debitantka v svetovnem pokalu Nika Prevc je s 84 metri in 98,0 točkami zasedla 12. mesto, kot najnižje uvrščena Slovenka je bila na 17. mestu najizkušenejša Špela Rogelj s 86 metri in 95,5 točkami.

"S kvalifikacijami sem zadovoljna, tako kot tudi s celotnim dnem danes, glede na to, da smo bili danes prvič na snegu. Manjka mi še nekaj korajže in upam, da se mi s tem uspe uspešno soočiti," je po kvalifikacijah povedala Bogatajeva v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije.