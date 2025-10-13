Vstopnice za planiški finale skakalne sezone lahko kupite že danes

V soboto bodo obiskovalci prvič v zgodovini lahko spremljali tako žensko kot moško tekmo, kar zahteva višje stroške izvedbe, dodaten nagradni sklad za tekmovalke in potne stroške ekip, pripravo in izvedbo dodatne tekme, angažma logističnih in varnostnih služb ter razširjen spremljevalni program.

Cene vstopnic v predprodaji, ki bo trajala do 5. februarja, ostajajo praktično nespremenjene, izjema je sobota, kjer je vstopnica dražja za 5 evrov, kar po mnenju slovenske zveze odraža dodano vrednost dveh tekem v enem dnevu.

Ženska tekma prinaša dodatne organizacijske in produkcijske obveznosti, so zapisali pri krovni slovenski smučarski zvezi.

V Planico vsako leto obišče več desettisoč obiskovalcev

Vrednost Planice kot športnega in turističnega dogodka po svetovnem rekordu Domna Prevca ter izjemnih rezultatih slovenskih reprezentanc narašča, so prepričani pri Smučarski zvezi Slovenije.

Predprodajne cene za stojišča, ki so najbolj priljubljena izbira slovenskih navijačev, tako ostajajo enake kot lani: 20 evrov za četrtek, 30 za petek in nedeljo, v soboto pa je cena stojišča 35 evrov. Še vedno velja, da otroci do 6. leta starosti v spremstvu staršev ali skrbnikov lahko brezplačno obiščejo Planico.

Pri tribunskih in VIP-vstopnicah so popravki minimalni, so zapisali pri krovni zvezi. Prvič bodo tudi kupci VIP-vstopnic lahko v predprodaji kupili vstopnice ceneje.

Za družine pa ostaja v veljavi tradicija družinske nedelje - otroci do 14. leta imajo na ta dan prost vstop na stojišča in 50-odstotni popust za tribune in območja VIP.

Predprodaja vstopnic za Planico 2026 bo odprta do začetka zimskih olimpijskih iger februarja.