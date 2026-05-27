icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert

Sprejem hokejistov na Brniku. Damjan Žibert































Naši hokejisti so šli na svetovno prvenstvo z jasnim ciljem: mešati štrene najboljšim. To jim je uspelo že na prvi tekmi, ko so po podaljšku prišli do zmage nad Češko, ki velja za hokejsko supervelesilo. Začetek turnirja ne bi mogel biti boljši, a za zgodovinski uspeh ga je bilo treba oplemenititi s točkami na ostalih težkih tekmah. Na svetovnem prvenstvu je bila nekajkrat pod preizkušnjo odpornost naših reprezentantov. Po veliki zmagi proti Češki je prišel pričakovan poraz, ki ga je Sloveniji zadala Norveška. Sledila je infarktna tekma proti Slovaški, kjer si je Slovenija kljub porazu po kazenskih strelih zagotovila zlata vredno točko. Nato pa sta prišla dva poraza, najprej je bila s kar 6:0 boljša Švedska, na predzadnji tekmi pa so rise nadigrali tudi Danci, ki so veljali za ene glavnih tekmecev v boju za obstanek. Slovenska usoda se je tako odločala na zadnji tekmi proti Italiji, kjer so naši reprezentantje pokazali izredno izkušeno in zrelo predstavo.

"Težko verjamem, kaj smo ponovno dosegli," je dan po končanem svetovnem prvenstvu dejal slovenski selektor Edo Terglav. "Vsi smo prispevali maksimalno, od igralcev do strokovnega štaba. Vsako tekmo ni bilo lahko, bili so trenutki, ko smo bili visoko z emocijami, drugi zelo nizko, a kljub temu smo na koncu vedno držali skupaj," je povedal 46-letnik in dodal, da so tekmo proti Italiji odigrali, kakor je bilo potrebno.

Selektor je izpostavil, da so fantje sprejeli izziv pred tremi leti, ko so v reprezentanco prišli novi mladi igralci, kar je pustilo nekaj dvomov. Kljub temu je reprezentanca iz turnirja v turnir napredovala in pridobila identiteto, s katero so se uspešno prikazali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Terglav je izpostavil vratarja Lukasa Horaka. Slednji je takoj po poškodbi, ki jo je staknil februarja, kontaktiral selektorja in dejal, da bo pripravljen za tekmo proti Čehom. "Nisem mogel verjeti, kaj vse je naredil, da se je fizično in mentalno pripravil. Predvsem zato, ker je bila za njim težka sezona. Horak s svojo osebnostjo v ekipo prinese neverjetno energijo," je o prvi izbiri med vratnicama povedal selektor. Slednji je dodal, da je energija Horaka pred tekmo s Češko pomagala tudi soigralcem, da so lahko na koncu premagali hokejsko velesilo.

Izvrstno predstavo proti Italijanom je pokazal 22-letni Marcel Mahkovec, ki je ob treh podajah enkrat plošček spravil tudi v mrežo naših zahodnih sosedov. Član ljubljanske Olimpije je dejal, da je bil velik plus na tekmi proti Italijanom to, da so imeli en dan počitka več. "Nekako smo vedeli, da bolj ko bo šla tekma proti koncu, bolj jih bomo lahko premagali v fizični moči, kar se je na koncu tudi zgodilo." Napadalec slovenske reprezentance je dejal, da je bilo po grenkem porazu proti Danski ključno, da so ga hitro pozabili, ker so vedeli, da na nobeni tekmi niso bili v vlogi favorita razen na tekmi proti Italiji, katero so na koncu kljub začetnemu zaostanku suvereno dobili.