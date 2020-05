Skakalci na skupinskih treningih še bolj motivirani: 'Fantje so prišli pripravljeni'

Minuli teden so prišli na vrsto skupinski treningi, ki ekipi, v kateri vlada odlično vzdušje, seveda prinesejo še nekaj več. Priprave na stadionu v Kranju si je, kot piše na uradni spletni strani SZS, ogledalo tudi precejšnje število radovednežev. "V mesecu aprilu so fantje izvedli samostojno vadbo po programu. Poudarek je bil na vzdržljivosti in pa na vzdržljivosti v moči. Tekmovalci so to vadbo redno izvajali, tako da so v nov ciklus prišli pripravljeni. Trenutno pa smo v fazi treninga eksplozivne moči in hitrosti," je za uradno spletno stran Zveze povedalglavni trener Gorazd Bertoncelj.