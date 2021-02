Lara Gut Behrami nadaljuje šampionsko, Ilka Štuhec spet daleč zadaj

Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behramije na nedavnem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo osvojila kolajni najbolj žlahtnega leska v superveleslalomu in veleslalomu ter bronastega v smuku, vso mednarodno konkurenco pa je pokorila tudi na smukaški preizkušnji za točke svetovnega pokala v italijanski Val di Fassi. Za 29-letno Švicarko, ki je danes dosegla 31. zmago na tekmah za svetovni pokal in jubilejno deseto v smuku, sta se uvrstili Avstrijka Ramona Siebenhofer (+0,02) in njena rojakinjaCorinne Suter (+0,26).

Na današnji tekmi sta nastopili tudi dve Slovenki.Ilka Štuhec (+2,07) je med 48 tekmovalkami zasedla 26., Maruša Ferk (+3,16) pa 39. mesto.