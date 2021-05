Kopitar: Če bo priložnost, bom igral za reprezentanco

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je po rednem delu najmočnejše hokejske lige NHL hitro sklenil sezono. Njegovo moštvo Los Angeles Kings se še tretjo zaporedno tekmovalno obdobje ni uvrstilo v končnico in boj za Stanleyjev pokal. Čeprav bo imel prosto poletje, o kvalifikacijah za zimske olimpijske igre še ne razmišlja, a temu ne zapira vrat. Kvalifikacije za Peking 2022 bodo na sporedu od 26. avgusta naprej na Norveškem. Tekmeca pa bosta poleg domače reprezentance še Danska in Južna Koreja.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP

"To je še zelo daleč. Najprej moram opraviti z vsemi analizami in pogovori v klubu. Če bo priložnost, bom igral. Bomo videli, do takrat je še nekaj časa. Vse ob svojem času. Najprej so na vrsti sestanki, nato počitek in začetek priprav na novo sezono, potem pa šele pride naokoli avgust," je na spletnem druženju z mediji dejal Anže Kopitar. V prvi vrsti si po natrpani sezoni zdaj želi nekaj časa biti družinski človek. Za 33-letnika se je sezona kljub temu končala prehitro, zaradi česar je prisotno kar precej razočaranja. Zdaj sledijo analize in sestanki z odgovornimi možmi v klubu. "Dejstvo je, da se je treba okrepiti. Letos se je pokazalo nekajkrat, da nismo dovolj kakovostna ekipa. Nekaj kvalitete je treba pridobiti, kako pa se bo to odvilo, nisem ravno pravi naslov za to. Zdaj, ali bodo mladi igralci naredili korak naprej, ali bomo koga pripeljali, v to se bo treba poglobiti in narediti načrt, da se bo ta zgodba peljala naprej in začela dobivati nek pomen. Brez končnice vsako sezono ni ravno zabavno in to bo treba čim prej popraviti." Vseeno pa o odhodu, kot to radi počno veterani v lovu na še eno priložnost za osvojitev Stanleyjevega pokala, ne razmišlja. "Ne, tega namena nimam. Prihaja poletje, ko bomo imeli kar precej možnosti, kar se tiče 'salary capa'. Nekaj prostora se nam sprosti, to bo pomembno poletje. Upam, da se bomo okrepili, da se bo kakovost dvignila in da bomo lahko naskakovali končnico, ter mogoče v prihodnosti spet dvignili pokal," je dodal slovenski zvezdnik.

icon-expand Matjaž in Anže Kopitar FOTO: Damjan Žibert

Kot kapetan v moštvu uživa poseben ugled. Še toliko bolj glede dosežkov v življenjepisu. "Nekaj spoštovanja je, včasih celo malo preveč, ker jih je preveč strah. Imamo kar precej mladih igralcev, ki so dobri oziroma se bodo razvili v dobre igralce ... Težko je to samo govorit, rezultati tudi morajo biti vidni. Upam, da bomo mi, ki smo starejši občani v ekipi, imeli še toliko potrpljenja, da bomo ostali oziroma se bodo ti naši mladi igralci hitreje razvili ter spisali zgodbo, ki bo imela boljši konec, kot le naskakovanje končnice." Nekoč je bil tudi sam mlad, obetaven hokejist, 15 let kasneje pa se je marsikaj spremenilo. Vse spremembe je doživel tako na ledu kot zunaj njega. Ves ta čas pa je ostal učinkovit, eden najboljših svojega moštva. Kako velik ugled ima v ligi NHL in znotraj organizacije, pa je pokazala proslava ob 1000 točki v NHL. "Super občutek, zagotovo. Kot organizacija so Kings so vse to izpeljali zelo lepo. Predvsem ker so vključili družino, ženo, otroka in brata. To mi bo ostalo v spominu, tudi kakšno lepo fotografijo bom imel od tega. Tam so bili soigralci, ki so mi zelo pri srcu, skratka, 'fajn' občutek," je na spletnem druženju z mediji razpredal Hrušičan. Kapetan kraljev iz mesta angelov se je še enkrat dotaknil vrhunca sezone, na katerega je nadvse ponosen. Do magične meje je prišel po 1129 odigranih tekmah. Štirimestno številko točk je doslej uspelo prebiti le 91 hokejistom v 104-letni zgodovini tekmovanja.

icon-expand Anže Kopitar v dresu slovenske reprezentance. FOTO: Damjan Žibert

"Kar se individualnih dosežkov tiče, se bom te sezone lepo spominjal glede na to, da sem dosegel mejo 1000 točk. Ne zgodi se ravno vsak dan. Na to bom imel lepe spomine. Fino je bilo že na tekmi, predvsem, ko je šel plošček v gol po buliju, ki sem ga dobil. Trenutek po njem pa mi bo še bolj ostal v srcu, saj so bili vsi igralci veseli zame," je z veseljem razlagal Hrušičan. Na vprašanje, koliko točk lahko še doseže, je odgovoril diplomatsko: "Kar nekaj tekem sem zdaj ostal na 1000 točkah. Najprej bomo morali začeti s 1001 in potem bomo videli, kako bo šlo naprej." Tisoča točka pa mu bo za vselej ostala v spominu. "Fino je bilo že na tekmi, predvsem, ko je šel plošček v gol po buliju, ki sem ga dobil. Trenutek po njem pa mi bo še bolj ostal v srcu, saj so bili vsi igralci veseli zame," je dodal Kopitar. Za konec se je pomudil še pri vprašanju favoritov za osvojitev Stanleyjevega pokala. "Ravno zaradi tega, ker smo igrali le v naši diviziji, je težko reči. Obe ekipi z zahoda, Colorado in Las Vegas, bosta po mojem mnenju kar zelo visoko končali."