'Ponosni na zmago, v Celovcu je vedno težko'

Ljubljančani so v zadnjem obdobju igrali po sistemu toplo-hladno. Tako so izgubili z ekipama z dna lestvice, Dornbirnom in Linzem, premagali pa Salzburg v gosteh in graško ekipo doma s 7:2. Tokrat so se prvič v sezoni pomerili z aktualnimi prvaki lige, na koncu pa so v Celovcu v trdi in bojeviti tekmi zasluženo slavili ter ostajajo trdno na prvem mestu lestvice.

Zmaji so dobili priložnost za vodstvo, izkoristil jo je Blaž Tomaževič, ki je v zadnjih sekundah igre z igralcem več ob podaji Nika Simšiča in Aljoše Crnoviča – ta je s tem dosegel prve točke v novem dresu – poskrbel za veselje gostov. V enajsti minuti je vodstvo povišal Tadej Čimžar, ko je ob podaji Aljoše Crnoviča in Nika Simšiča izkoristil drugo igro z igralcem več gostov. V drugi tretjini zadetkov ljubljanskih hokejistov nismo videli, gostitelji pa so se jim približali na gol razlike. V zadnji tretjini so domači pritisnili in zadeli za izenačenje. Tri minute do konca tekme se je po nespretni menjavi domačinov in izjemni podaji Aleksandra Magovca pred golom danskega vratarja Sebastiana Dahma znašel Guillaume Leclerc in suvereno zadel za vodstvo. Domačini so pritisnili, zadnjo minuto in pol poskusili tudi z igro brez vratarja, a so zmaji zdržali do konca in se vrnili domov s polnim izkupičkom treh točk in pomembno zmago nad aktualnimi prvaki.