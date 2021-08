Po porazu proti Dancem za rise Peking že (skorajda) neulovljiv

Risi, ki lovijo tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre po Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, so bili na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja v norveški prestolnici povsem nemočni v prvi tretjini, kar jim je v zaključku tekme onemogočilo popoln preobrat po zaostanku z 0:3 v prvi in 1:4 na začetku druge tretjine. Danci so že v uvodni tretjini napolnili slovensko mrežo in nato navidezno nadzorovali potek dvoboja vse do zadnje tretjine, v kateri so se morali za prve točke v lovu na Peking 2022 pošteno potruditi. Danci so hitro prišli do prednosti hokejista več na ledu po kazni Anžeta Kopitarja in jo tudi izkoristili. Član Winnipeg Jets v NHL, Nikolaj Ehlers je štiri sekunde pred iztekom kazni izkoristil gnečo pred vrati Gašperja Krošlja in zadel za dansko vodstvo. V prvi tretjini so risi le stežka prihajali do priložnosti, še najlepša pa se je ponudila Žigi Pancetu ob igri z hokejistom manj na ledu. Danci so imeli po polovici tretjine priložnost za povišanje vodstva, a je Oliver Bjorkstrand, hokejist Columbus Blue Jacketts v NHL, zgrešil. Bolj natančni pa so bili Danci ob tretji izključitvi Slovencev ob koncu 13. minute, ko je po močnem strelu Markusa Lauridsena in vratnici odbitek v mrežo pospravil Frederik Storm. Slovenska vrsta je bila vse bolj razglašena, Danci pa so nezbranost varovancev Matjaža Kopitarja izkoristili dve minuti kasneje za vodstvo s 3:0. Pred vrati Krošlja je plošček preusmeril Patrick Russell po strelu Oliverja Lauridsena. Slovenci so s hokejistom več na ledu že v 50. sekundi druge tretjine znižali izid, ko je po lepi podaji Kopitarja zadel Jan Drozg. Nalet slovenske vrste pa je le 62 sekund pozneje ustavil Ehlers po protinapadu, ko je z leve strani močno sprožil in še drugič premagal Krošlja.