Washington Capitals po dveh porazih znova zmagovalno

Washington, ki je izgubil zadnji dve tekmi v letu 2019, je novo leto 2020 začel z novo zmago v sezoni. Prva tretjina je minila brez zadetkov, v drugi pa so dvakrat zadeli gostje. Najprej je v 23. minuti gol dosegel Richard Panik, v 26. pa ob igri z igralcem več Jevgenij Kuznecov.

Na začetku zadnjega dela igre je Carolina preko Jordana Staala znižala izid na 1 : 2, potem pa so spet dvakrat zadeli gostje, med strelce sta se vpisala Lars Eller in Jakub Vrana. Domači se niso predali in so do konca zadeli še dvakrat ob igri z igralcem več, uspešna sta bila Teuvo Teravainenin Ryan Dzingel, a na koncu je ostalo pri 4 : 3 za goste iz Washingtona.

Tretja ekipa zahoda Dallas Stars je v četrti minuti zaostajala z 0 : 1, potem pa popolnoma spreobrnila izid in zmagala s 4 : 1 ter prišla do četrte zmage zaporedoma. Roope Hintz in Joe Pavelski sta k zmagi prispevala podajo in gol, Esa Lindell je v statistiko vpisal tri podaje, domači vratar Anton Khudobin pa je zbral 22 obramb.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitarin njegov Los Angeles Kings bodo znova na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostili Nashville Predators.