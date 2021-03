Kessel odigral 1100. tekmo v ligi NHL

Hokejisti Washingtona so v ligi NHL New Jersey Devils premagali s 4:0, dva gola je dosegel Aleksander Ovečkin, Arizona pa je San Jose ugnala s 5:2. Enega do zadetkov je prispeval tudi Phil Kessel, ki je igral jubilejno 1100. tekmo v NHL. Moštvo slovenskega zvezdnika v ligi NHL Anžeta Kopitarja ima nekajdnevni premor, naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na torek proti Vegasu.

Aleksander Ovečkin je na zadnjih tekmah v zelo dobri formi, dosegel je osem golov na zadnjih devetih dvobojih. Pomagal pa je tudi ekipi, ki je od zadnjih desetih tekem izgubila le eno. "Sijajen je, mislim, da si je zelo očital slabši začetek, zdaj pa je postal najnevarnejši strelec v ligi. Vsak strel lahko konča v mreži," je zvezdniškega soigralca pohvalil Connor Sheary, ki je k zmagi dodal gol in podajo. Vratar Ilija Samsonov pa je s 24 obrambami prvič v sezoni mrežo ohranil nedotaknjeno. K zmagi Arizone je en gol prispeval tudi Phil Kessel, s čimer je lepo proslavil okrogel jubilej. Igral je namreč 1100. tekmo v ligi, pri 33 letih in 172 dneh pa je postal najmlajši ameriški hokejist, ki je dosegel takšen mejnik. Christian Dvorak je dodal dva gola. Anaheim pa je s 4:1 premagal St. Louis, izkazal se je vratar John Gibson s 33 obrambami, potem ko je manjkal na šestih tekmah zaradi poškodbe. Anaheim je šele prvič v tej sezoni premagal St. Louis, skupno v ligi pa je bila to prva zmaga na medsebojnih tekmah po novembru 2019. "Bil je z naskokom najboljši igralec. Odlična predstava, res ima dober občutek. Je pa tudi spodbuda za vse igralce v ekipi, ker se lahko zanesejo na takšnega vratarja," je po tekmi dejal trener Anaheima Dallas Eakins. Moštvo slovenskega zvezdnika v ligi NHL Anžeta Kopitarja ima nekajdnevni premor, naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na torek proti Vegasu. Izidi:

Washington Capitals – New Jersey Devils 4:0 St. Louis Blues –Anaheim Ducks 1:4 Arizona Coyotes – San Jose Sharks 5:2 Calgary Flames – Winnipeg Jets 2:3