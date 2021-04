Branilci naslova že v končnici

Velja izpostaviti predvsemJonathana Huberdeauja, ki je na tekmi Floride proti Nashvillu dosegel kar pet strelskih točk – dva gola in tri podaje. V skupini Honda West so udeleženci play offa Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche in Minnesota Wild. V tej skupini so tudi Los Angeles Kings zAnžetom Kopitarjem, ki pa so praktično brez možnosti za osvojitev četrtega mesta, za katerim zaostajajo za tri zmage. Prvo bodo skušali doseči že na tekmi z Anaheimom.



Izidi:

Washington Capitals – New York Islanders 1:0

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 6:4

New York Rangers – Buffalo Sabres 3:1

Pittsburgh Penguins – Boston Bruins 1:3

Columbus Blue Jackets– Detroit Red Wings 1:0 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks –Tampa Bay Lightning 4:7

Nashville Predators – Florida Panthers 4:7

Dallas Stars – Carolina Hurricanes 1:5