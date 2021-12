Washington prekinil urok, imenovan Nashville

V NHL so zaradi težav s covidom-19 doslej preložili 70 tekem, ob tem so se odločili, da njihovi hokejisti ne bodo igrali na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu, tako da bodo takrat poskusili nadomestiti nekatere od preloženih srečanj. Tudi v noči na četrtek so v NHL izpeljali le šest od predvidenih 11 tekem. Dvoboji New York Islanders - Detroit Red Wings, Ottawa Senators - Boston Bruins, Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins, Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks in Colorado Avalanche - Dallas Stars so bili namreč preloženi. Na odigranih tekmah pa je druga ekipa vzhodne konference in lige Washington Capitals s 5:3 odpravila Nashville Predators. Aleks Ovečkin je prispeval podajo za svojo 48. točko sezone in tretje mesto med strelci, z golom in tremi podajami pa je bil prvo ime tekme njegov soigralec John Carlson. Washington je ugnal Nashville prvič na zadnjih devetih medsebojnih tekmah.

Buffalo Sabres so proti New Jersey Devils izgubili s 3:4, Florida Panthers so s 4:3 premagali New York Rangers, tako da imata obe ekipi 42 točk (četrti izkupiček v vzhodni konferenci). Ekipa St. Louis Blues, ki vodi v centralni skupini, je s 4:2 premagala Edmonton Oilers, čeprav sta se pri slednjih spet v statistiko vpisala najboljša strelca lige Leon Draisaitl in Connor McDavid, prvi je prispeval gol, drugi pa podajo, oba pa sta pri 50 točkah na vrhu strelske lestvice. Seattle Kraken je po podaljšku izgubil proti Philadelphia Flyers z 2:3, potem ko je odločilni gol v tretji minuti dodatka dosegel Ivan Provorov, tretja ekipa zahodne konference Anaheim Ducks pa prav tako po podaljšku proti Vancouver Canucks z 1:2. J.T. Miller je zmago gostom priigral po 26 sekundah podaljška.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo v noči na petek gostili Vancouver.

Izidi:

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 3:4

Florida Panthers - New York Rangers 4:3

Washington Capitals - Nashville Predators 5:3

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 4:2

Seattle Kraken - Philadelphia Flyers 2:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 1:2 (podaljšek)