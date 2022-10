Washington po preobratu do zmage nad Kopitarjevimi kralji

Kralji so dobro začeli tekmo v dvorani Capital One Arena in po dveh delih tekme vodili z 2:0, ko sta za goste zadela Sean Durzi in Phillip Danault, dve podaji pa je vpisal Viktor Arvidsson. Po zadnjem odmoru pa so gostitelji na led zadrsali bolj odločno, izničili prednost in prišli do zmage s 4:3. "V garderobi smo si rekli: 'Enkrat letos smo se že pobrali po takšnem zaostanku, lahko nam uspe še enkrat'. Odločno smo vstopili v zadnji del, nismo popuščali in imeli smo malo boljšo realizacijo, pa nam je uspelo. Neverjetno. Ključ do zmage je bil v tem, da smo vztrajali," je po tekmi menil Marcus Johansson, ki je dosegel odločilni gol za zmago proti kraljem. Prestolniki so na zelo podoben način v ponedeljek ugnali Vancouver, tokrat pa sta prednost gostov z zadetkoma izničila Nic Dowd in John Carlson, prednost je priigral Lars Eller, nato pa je - ko so kralji prek Viktorja Arvidssona izenačili na 3:3 - odločilni gol dosegel Johansson.