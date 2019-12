Washington poražen, Draisaitl zagotovil zmago Edmontonu v Dallasu

Washington Capitals, vodilna ekipa hokejske lige NHL, je v Columbusu doživela šesti poraz v letošnji sezoni. Edmonton je zmagal v Dallasu, Nashville pa v New Yorku. Aktualni prvaki iz St. Louisa so bili boljši od Colorada, visoko zmago pa je dosegla Florida proti Ottawi.

V Columbusu so domači s 3:0 premagali Washington, junaka dvoboja sta bila Oliver Björkstand, dosegel je dva gola, in vratar Joonas Koorpisalo, ki je s 30 obrambami drugič v sezoni ostal nepremagan. Veliko razlogov za zadovoljstvo je imel po tekmi tudi domači trener John Tortorella. Zmage se ni veselil le zaradi dejstva, da se je njegova ekipa nekoliko bolj približala mestom, ki vodijo v končnico, ampak tudi zaradi statističnega podatka, s svojo 635. zmago v karieri je na 15. mestu najboljših trenerjev vseh časov prehitel Darryla Sutterja. Columbus je prva ekipa, ki je letos Aleksa Ovečkina in kolege premagala dvakrat, prvič jim je to uspelo pred osmimi dnevi, ko so v prestolnici zmagali s 5:2. Za Capitalse je bil poraz v Columbusu prvi poraz v zadnjih šestih gostujočih tekmah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če je Ovečkin ostal brez točk, pa sta bila uspešnejša njegov konkurenta v razvrstitvi najučinkovitejših igralcev lige, Connor McDavid in Leon Draisaitl. Trenutno prvi in drugi na lestvici igralcev z največ točkami v ligi (59 in 57 točk) sta svojemu Edmontonu pomagala do zmage z 2:1 v Dallasu. McDavid je bil pri obeh golih podajalec, Nemec pa je dosegel drugi gol. Izkazal se je tudi vratar Mikko Koskinen, s 34 obrambami je preprečil peti zaporedni poraz Edmontona.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Florida je Ottawo premagala kar s 6:1, svoj prvi "hat trick" v karieri je dosegel Noel Acciari. "Enkraten občutek. Trener je po treh zaporednih porazih spremenil napadalne trojke. Prišel sem, v drugo in se s fanti lepo ujel. Z njimi je bil užitek igrati," je dejal Acciari, ki je letos prišel na Florido, pred tem je štiri leta igral za Boston. Jonathan Huberdeau je v statistiko vpisal štiri podaje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tri gole za tretjo zaporedno zmago je dosegel tudi napadalec aktualnih prvakov iz St. Louisa in tudi letos vodilne ekipe zahoda David Perron. Njegova ekipa je bila na domačem ledu s 5:2 boljša od Colorada.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z istim izidom so v New Yorku pri Rangersih zmagali plenilci iz Nashvilla. Prvo ime dvoboja je bil gostujoči branilec Roman Josi, Švicar je vknjižil dva gola in podajo. Za Nashville so kar štiri gole dosegli branilci, kar se jim je zgodilo šele tretjič v zgodovini kluba. Večer finskih vratarjev je obeležil tudi Juuse Saros, ki je k zmagi prispeval 39 obramb.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke