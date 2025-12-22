Wellinger v Planici upa na preobrat do olimpijskih iger

Premor od tekem in trening v Planici je nujno potreben, saj so bile zadnje uvrstitve Andreasa Wellingerja v svetovnem pokalu 57., 40., 47. in 39. mesto. Selektor reprezentance Stefan Horngacher ga je po posvetovanju izločil iz ekipe za generalko v Engelbergu, a ga bo, tako kot Karla Geigerja , vrnil za začetek novoletne turneje 29. decembra v Oberstdorfu.

"Zagotovo ne gre za njun odnos. Nagnjena sta k temu, da se preveč zatakneta v lastne ideje. Ne moreš ju prisiliti k skakanju ali petju," je Horngacher dejal o svojih dolgoletnih zvezdnikih, ki sta v olimpijski zimi padla v globoko krizo.

Geiger je v podobnem položaju kot Wellinger, le da je nemško ekipo za svetovni pokal, v kateri zdaj blestita Felix Hoffmann in Philipp Raimund, zapustil teden dni prej.

Wellingerjev padec v formi je bil še posebej presenečenje za selektorja. Po strganju križnih vezi se je 30-letni Bavarec postopoma prebijal nazaj na vrh. Srebrni medalji na SP v Planici in Trondheimu ter njegova uvodna zmaga v Oberstdorfu leta 2023 so bili vrhunci spektakularnega preobrata.