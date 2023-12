Wellinger osrečil domače navijače, Kos po odlični drugi seriji četrti

Vsi Slovenci so nastopili v finalu in izboljšali dosežke iz uvodne serije, v kateri je bil Lovro Kos kot najboljši na 13. mestu. Kos, tretje leto v nizu najboljši Slovenec na uvodni tekmi turneje, in deveti Peter Prevc (282) sta imela najboljša dosežka finala. Timi Zajc je bil 14. (278,4), Anže Lanišek 18. (266,7), Domen Prevc pa 22. (263,3).

"Zelo lep drugi skok mi je uspel, takega v tej zimi še nisem prikazal. Sem pa kar presenečen, kako visoko sem prilezel. Ni bilo veliko razmišljanja, ko sem kar dolgo sedel na mestu za vodilnega. Mogoče o tem, ali bo to dovolj za tretje mesto. Ampak je tudi četrto zelo dobro. Vesel sem finalnega skoka, tako poleta kot tudi pristanka. Še tretjič sem tu končal med deseterico, čeprav mi v poletju, ko smo tu vadili, skakalnica ni bila več tako všeč. Bomo videli, koliko pritiska bo ta današnji dosežek prinesel za naprej," je Kos povedal za nacionalno televizijo takoj po tekmi.

Prevcu, že zmagovalcu turneje, so apetiti zrasli po tretjem mestu v kvalifikacijah dan prej. "Preveč sem bil živčen glede na izkušnje in svoja leta pred prvo serijo. Drugi skok je uspel, tako da se lahko sprašujem, kaj bi bilo, če bi bilo," je dejal Peter Prevc.

"V prvem skoku, v poskusni seriji, sem v počepu predolgo ustavljal in sem bil preveč naprej pri odskoku. V drugem, v prvi seriji, pa sem bil preveč nazaj in sem šel potem na vse ali nič. V drugi seriji pa sem našel vmesni položaj. Tudi preostali v reprezentanci so delali napake v prvi seriji. Ko se tako loviš med skoki, si vedno v precepi pred nastopom, ali bo ali ne bo," je dodal Prevc.