Wellinger zmagovalec Hinzenbacha, Lanišek šesti

Slovenski skakalci so imeli danes v finalu le dva predstavnika, Laniška, ki je napadal z osmega mesta po prvi seriji, in Timija Zajca. Ta je imel po polovici tekme 27. izhodišče. A s 85,5 metra dolgim skokom v finalu je izgubil še eno mesto in tekmo končal na 28.

Lanišek je nalogo opravil bolje, v drugi seriji je skočil 95,5 metra in napredoval za dve mesti. Le za desetinko točke je zaostal za petim Avstrijcem Stefanom Kraftom.