Wendy Holdener pozitivna na novi koronavirus

Wendy Holdener , sicer olimpijska podprvakinja v slalomu je ena izmed najboljših smučark zadnjih sezon, trenutno pa je v samoosamitvi, je sporočila Švicarska smučarska zveza. "Holdenerjeva in njen trener Klaus Mayrhofersta bila pozitivna na testiranju s hitrimi antigenskimi testi. Oba se počutita v redu in sta v samoosamitvi. V četrtek zvečer sta opravila še PCR test. Izvidi bodo znani v petek zjutraj," so zapisali v izjavi za javnost.

V švicarski vrsti je to že četrti pozitivni test v zadnjih dveh tednih, potem ko je bila pozitivnaMelanie Meillard in trener za telesno pripravo Lare Gut-Behrami.