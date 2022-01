Wengenska smukaška klasika Avstrijcu, Čater med šesterico

Proga Lauberhorn je ena od tehnično najzahtevnejših smukaških prog, pa tudi najdaljša proga v svetovnem pokalu – tekmovalci potrebujejo do cilja slabi dve minuti in pol. Na startu je bilo 48 smučarjev, zmagal je Avstrijec Vincent Kriechmayr, Švicar Beat Feuz je na drugem mestu zaostal 34 stotink sekunde. Italijan Dominik Paris je bil z zaostankom 44 stotink sekunde na tretjem mestu, a je prevzel vodstvo v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Paris ima 316 točk, na drugem mestu sta Feuz in danes sedmi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, zmagovalec petkovega smuka. Oba zaostajata enajst točk.

Od treh slovenskih tekmovalcev je bil najboljši Martin Čater, ki je šel na progo s štartno številko štiri in je na koncu zasedel šesto mesto (+0.66). Čater se je že v petek na skrajšanem smuku izkazal z desetim mestom. Boštjan Kline si je tudi zagotovil točke, saj je zasedel 20. mesto (+2.57), Miha Hrobat pa je na 33. mestu (+3.78) ostal brez njih.

Od tekmovalnega smučanja se je poslovil Švicar Carlo Janka. Na zadnji tekmi je odstopil, a je nato ob glasnem aplavzu gledalcev prismučal v cilj.