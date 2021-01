Wengnu zaradi pandemije novega koronavirusa grozi odpoved

Markus Waldner je potrdil, da je v Wengnu trenutno zelo slaba epidemiološka slika. Dodatno pa je izvedba tekem nevarna, ker so bili preko božično-novoletnih praznikov v Wengnu turisti iz Velike Britanije, s čimer obstaja nevarnost, da so v Švico prinesli mutiran tip virusa, o čemer je pisal tudi časnik Berner Zeitung.

Odločitev bo znana že v nedeljo. Waldner pa je odkrito razmišljal o odpovedi obeh smukov in slaloma v Wengnu in selitvi na drugo lokacijo. V primeru, da tekme ostanejo v Wengnu, pa je predlagal drugačno organizacijo bivanja za športnike, kot je bila načrtovana. Namesto v Wengnu naj bi med drugim spali v bližnjih Interlaknu in Grindelwaldu.